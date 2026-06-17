Morelia.— Con importantes inversiones en tecnología médica de última generación y un sólido esquema de programas sociales, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) va a erradicar el abandono en los tratamientos contra el cáncer infantil.

Hasta ahora se han destinado 265 millones de pesos, de los cuales 165 millones fueron empleados en la adquisición de un nuevo acelerador lineal y un equipo PET Scan; además, los otros 100 millones de pesos se emplean en garantizar que los pacientes no falten a sus citas médicas.

Ramírez Bedolla explicó que desde 2022 se diseñaron programas únicos en el país, dirigidos a mujeres con cáncer de mama y/o cervicouterino invasor, así como a familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer, los cuales brindan 4 mil pesos mensuales para gastos de transporte u otras necesidades. En Michoacán “con estos apoyos logramos una reducción histórica en el abandono de los tratamientos, el cual pasó de 30% en 2022 a 2% en la presente anualidad”, aseveró el mandatario.

Asimismo, refirió que esta estrategia ha permitido que más menores con diagnóstico oncológico concluyan sus etapas médicas con mayores posibilidades de recuperación.

Ello es posible “gracias al acompañamiento integral y al apoyo económico mensual que las familias reciben, a través de la Secretaría del Bienestar estatal; con los recursos económicos ha disminuido la carga financiera que suele provocar la interrupción de los cuidados”, destacó.

Actualmente, la entidad registra 220 niñas y niños que se encuentran en tratamiento activo, 380 en fase de vigilancia y 500 ya han superado el cáncer, detalló.

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Y de acuerdo con un balance, en 10 meses de operación del nuevo equipo tecnológico, los resultados en la atención clínica reflejan un impacto directo en la población, ya que 922 pacientes han recibido atención especializada de radioterapia, se han realizado 13 mil 678 radiaciones y se contabilizan mil 81 estudios de alta especialidad con este equipamiento.