Querétaro.— En sesión solemne del pleno de la 61 Legislatura, el secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, entregó al presidente de la Mesa Directiva, diputado Gerardo Ángeles Herrera, el Cuarto Informe del Poder Ejecutivo.

El presidente de la Mesa Directiva informó que a fin de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 22, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el secretario de Gobierno, en representación del gobernador constitucional, Mauricio Kuri González, hizo entrega de la versión escrita del Informe a la Mesa Directiva.

Asimismo, a solicitud del secretario de gobierno, el diputado Gerardo Ángeles entregó de mano el documento a cada uno de los legisladores integrantes de la 61 Legislatura del estado de Querétaro.

Al respecto, Gudiño Torres resaltó que la entrega se realizó en un ambiente de civilidad política, y agregó que el acto reafirma la disposición del gobierno estatal a rendir cuentas de manera transparente.

“Es un ejercicio político que creíamos cumplir, y creo que se llevó en orden y en paz”, señaló el presidente de la Mesa Directiva, al destacar que el acto refuerza la relación institucional entre poderes y confirma la disposición del Ejecutivo para conducirse con respeto en la rendición de cuentas.

Sin embargo, la recepción del documento exhibió las posturas contrastantes de las diferentes bancadas.

Posteriormente, las diputadas y diputados, coordinadores y representantes de las fracciones y grupos legislativos emitieron sus posicionamientos.

A nombre del grupo legislativo del partido Morena intervino el diputado Ulises Gómez de la Rosa, y por el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Teresita Calzada Rovirosa habló en la tribuna.

También participaron por la fracción del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou; por el grupo legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Perla Patricia Flores Suárez; por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Elisa Meza Argaluza; y en representación del grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Mauricio Cárdenas Palacios.