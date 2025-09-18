Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron un fallecimiento más a causa del dengue en la entidad; con este caso, suman tres muertes en lo que va de 2025 en el estado y 153 casos acumulados por esta enfermedad.

La dependencia, además, advirtió un repunte en el número de contagios. En la última semana, se notificaron 20 nuevos casos, de los cuales 11 se registraron en San Juan Bautista Tuxtepec, seis en San Lucas Ojitlán y uno en Ayotzintepec, San Felipe Jalapa de Díaz y San Pedro Ixcatlán.

Del total de pacientes acumulados, 31 corresponden a Dengue No Grave, 104 a Dengue con Signos de Alarma y 18 a Dengue Grave. Por sexo, reportó 80 mujeres y 73 hombres.

Estos casos son validados por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) y publicados tras las sesiones de dictaminación correspondientes.

Los SSO también informaron que de acuerdo con el reporte semanal en torno al dengue, las niñas y niños de entre 10 y 14 años son el grupo de población más afectado, con 28 de los 153 casos confirmados durante la semana epidemiológica número 37, que equivale al 18.3 por ciento del total.

Ante ello, reiteró la mejor forma de proteger a las familias del dengue es mediante el saneamiento básico en patios, azoteas y espacios comunes, con acciones sencillas de la estrategia: lava, tapa, voltea y tira recipientes que acumulen agua, además de colocar mallas en puertas y ventanas.

Así como mantener patios y jardines limpios, y usar repelente para prevenir picaduras del zancudo.

"El dengue es una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se presenta con mayor incidencia durante la temporada de lluvias. No existe tratamiento específico y la automedicación puede agravar el cuadro clínico", recordó.

La dependencia recomendó acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. El personal médico indicará el tratamiento adecuado, el cual incluye reposo en cama y consumo abundante de líquidos para evitar la deshidratación.

Y exhortaron a las autoridades municipales con mayor incidencia de casos a intensificar las jornadas de limpieza y participar activamente con el personal de vectores para eliminar criaderos potenciales en viviendas y espacios públicos.

