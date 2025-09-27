La Paz, BCS. En medio de un dispositivo de seguridad, con cierre de calles aledañas, la mañana de este sábado comienzan a concentrarse cientos de personas en el estadio de béisbol Arturo C. Nahl, en La Paz, Baja California Sur, para escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien visita esta entidad como parte de su gira nacional para informar los avances de la llamada Cuarta Transformación.

Desde las primeras horas de este sábado se han formado filas en los accesos del recinto deportivo, donde ciudadanos esperan el arribo de la Mandataria federal. Funcionarios locales, entre ellos la alcaldesa, Milena Quiroga, legisladores de Morena y del PT, así como un amplio sector de la burocracia estatal ya se encuentran en el lugar.

Manifiestan apoyo a palestinos

También se han manifestado profesores, quienes acudieron para exigir mejores condiciones laborales, regularización de plazas, y otro grupo de ciudadanos que colocó pancartas en respaldo al pueblo palestino.

“El gobierno mexicano no puede seguir proclamando neutralidad mientras mantiene vínculos con un estado que promueve crímenes y guerra, el Estado de Israel”, expresó un joven en altavoz durante la protesta.

Elementos de seguridad pública y Guardia Nacional mantienen vigilancia en las inmediaciones del estado, en tanto la gente continúa llegando.

El arribo de la presidenta a Baja California Sur ocurre cuando la entidad -históricamente considerada entre las más seguras del país- suma cinco meses de balaceras, homicidios y confrontaciones entre facciones del Cártel de Sinaloa, que han afectado las percepciones de seguridad en los municipios sobre todo del norte del estado.

