Chilpancingo.— El ayuntamiento de Chilpancingo en este momento no tiene ningún mando, no hay alcalde ni tampoco se ha nombrado a un encargado de despacho.

El Cabildo de Chilpancingo declaró tres días de luto después del asesinato del alcalde, el perredista Alejandro Arcos Catalán, el pasado domingo.

Desde entonces, en el ayuntamiento todo es incertidumbre, nadie quiere ponerse al frente, y todo está atorado porque el Cabildo no ha notificado al Congreso de Guerrero de la ausencia de Arcos Catalán ni ha notificado para que sea llamado el suplente, Gustavo Alarcón Herrera, a fin de que asuma el cargo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Jesús Urióstegui García, afirmó que están en espera de que el Cabildo de Chilpancingo notifique la ausencia para llamar al suplente, quien ya informó que está dispuesto a asumir el cargo. La traba está en el Cabildo, donde nadie ha tomado el mando.

Los chilpancingueños no superan el asombro de saber que su alcalde fue decapitado. Afuera del ayuntamiento hay un altar improvisado montado por los pobladores en honor del alcalde asesinado. En el piso hay decenas de veladoras, coronas de flores, mensajes y una fotografía de Arcos Catalán.

Ese altar, además de ser un recordatorio, fue visitado el pasado lunes por decenas de personas que se paraban a leer los mensajes o a dejar una veladora. La mayoría se queda unos instantes, apenas unos minutos, pero todos lo hacen con solemnidad, con respeto.

Dentro del ayuntamiento no todo es normal, el movimiento no recupera su cotidianidad. Muchas oficinas lucen semivacías, pocos pobladores llegaron a realizar trámites. No se vio a regidores ni tampoco a los funcionarios que nombró Arcos Catalán. De hecho, desde el domingo no ha habido un acto oficial.

En la oficina de la primera síndica de Chilpancingo, Jacaranda Argentina Solís Guerrero, hay por lo menos 10 personas, pero casi todos están sin hacer nada. En la sala de espera, los trabajadores están sentados con los ojos pegados a sus computadoras y celulares.

La síndica está en su oficina con un grupo de colaboradores. Sale a atender la solicitud de una entrevista. La niega de inmediato. Pide que se comprenda que es un momento delicado y por eso no puede hablar.

Se le pregunta en qué momento el Cabildo notificará al Congreso la ausencia del alcalde. Dice que no tiene una fecha precisa, que aún no lo han hablado entre los otros ediles, pero que lo harán. Explica que en este momento están en días de luto y quieren respetar.

Se le pregunta si tienen un límite, duda al contestar y es cuando interviene una colaboradora. Expone, sin dar detalles, que lo harán conforme a la ley. Tampoco definen si la notificación la debe enviar el cabildo en su conjunto o ella, porque de acuerdo con el organigrama, ante la ausencia del alcalde, es la edil con mayor jerarquía.

Luego se le pregunta si en el Cabildo ya nombraron a un encargado. Dice que no, que por escrito nadie es el encargado de despacho del ayuntamiento.

“Por escrito nadie, pero según la ley, soy yo”, explica casi entre dientes, como si no quisiera que se escuchara y eso le implicaría asumir la responsabilidad.

Después señala que al término de los tres días de luto que declararon comenzarán a atender los asuntos. Otra vez pide comprensión por no poder hablar por “el momento complicado” que están pasando.

En este periodo en el ayuntamiento no hay alcalde porque fue asesinado, tampoco hay secretario general, porque también fue asesinado, también hay ausencia en la Secretaría de Seguridad Pública, porque al que iban a nombrar también lo mataron. No hay un mando preciso, si ocurriera una emergencia no habría quien tome la batuta.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal está trabajando con la Fiscalía General del Estado de Guerrero en todo lo que se requiera en materia de inteligencia para el esclarecimiento del asesinato del alcalde Alejandro Arcos.

En la conferencia mañanera, la Jefa del Ejecutivo federal precisó que se busca saber todo lo relacionado con este crimen y hacer las detenciones necesarias. Con información de Pedro Villa y Caña, Eduardo Dina y Salvador Corona