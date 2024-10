Evelyn vive y despacha en Chilpancingo; Félix Salgado defiende a gobernadora

El senador Félix Salgado Macedonio, padre de la gobernadora Evelyn Salgado, aseguró que pese al asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, no existe ingobernabilidad ni estado fallido en Guerrero.

En entrevista con medios, el legislador de Morena afirmó que la mandataria estatal cuenta con el apoyo del pueblo y es muy chambeadora y honesta.

Subrayó que no es necesario que el gobierno federal envíe más elementos de la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina, sino que lo que se requiere son más recursos económicos para la gente y para restablecer el tejido social.

“Echarle más gasolina al fuego no resuelve, está comprobado que no resuelve. La guerra fallida de Calderón ya la vivimos, cuánto muerto había en fuego cruzado. (…) Entonces, consideró que el proceso es lento, pero va a ir hacia el camino correcto”, dijo el senador.

Reconoció que Guerrero vive una situación difícil y complicada por la violencia criminal, pero destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está trabajando con la gobernadora para indagar el móvil y dar con los responsables del crimen artero y alevoso del alcalde.

“Aquí lo que quiero decir es que las autoridades, concretamente las fiscalías, son las encargadas de indagar, investigar, detener y castigar a los responsables y que no haya impunidad”, pidió.

Desmintió que la gobernadora Evelyn Salgado que no le contestara el teléfono al alcalde asesinado y que haya abandonado Chilpancingo. “Ella vive en Chilpancingo, está en Chilpancingo, despacha en Chilpancingo”.

“No es cierto eso, la gobernadora está en todos lados, en territorio, ahorita ya ves que atacó el huracán Otis, ahora John, y anda en todas las regiones. Ahorita mismo está en la Costa Chica, Costa Grande, Acapulco. Ella está en todos lados”, afirmó.

Félix Salgado aseguró que él no se mete en asuntos del gobierno estatal, porque la gobernadora es su hija Evelyn y ni siquiera le hace recomendaciones.

“Yo trato de estar lo más alejado posible. Yo no voy/ni asisto a eventos públicos. No me gusta, la gobernadora es Evelyn y es muy buena gobernadora, reconocida por su pueblo, y muy chambeadora, es muy trabajadora y muy honesta, garantizado”, apuntó.

-¿No está rebasado el estado, senador, tomando en cuenta que la inseguridad es una constante en Guerrero y no hay día en que no haya homicidios?, se le cuestionó.

-Bueno, pero hay gobierno, en sus tres niveles, federal, estatal y municipal, respondió.

Félix Salgado dijo que la pacificación de Guerrero es un proceso que parte desde abajo, en el que se tienen que atender las causas que originan la violencia.

