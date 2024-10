La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, debería renunciar a su cargo porque no ejerce sus facultades, y es el crimen organizado el que manda en la entidad, y eso se comprueba con el asesinato y decapitación del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, afirmó el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Lo que sucedió en Chilpancingo refleja que no hay gobierno en Guerrero. Yo creo que Morena debería tomar la decisión de pedirle a la gobernadora que se retire, y a los poderes en ese estado, que no esperarán que nosotros lo dijéramos. No hay control en esa entidad, pero han matado candidatos, han matado políticos, han matado funcionarios públicos, una buena parte del Estado no se puede transitar, hoy mataron al alcalde de la capital, le quitaron la cabeza; en otra nación ya hasta juicio político, a quién ocupe la gubernatura”, expresó.

Aseguró que el crimen organizado es el que decide quién gobierna en la entidad, y el gobierno estatal y las instituciones han sido rebasadas por éste.

“Hay una negación del gobierno local, hay un alejamiento de la realidad cuando se generan otras narrativas. ¿Qué contestan? Que la derecha está diciendo; espérame, mataron a una persona, que además es el alcalde en Guerrero. ¿Quién decide las elecciones? El narcotráfico, ahí está la prueba, el narcotráfico decide las elecciones en Guerrero, no los ciudadanos, no el Instituto electoral, nadie, el narcotráfico”, refirió el priista

En la Cámara de Diputados, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, evitó hablar sobre la situación de violencia que se vive en Guerrero, después de que ayer fue decapitado el alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos.

Acudió al homenaje luctuoso de cuerpo presente realizado a la maestra Ifigenia Martínez, quien falleció el sábado pasado. Al término, se le cuestionó sobre el caso y las acciones que el gobierno federal emprenderá para aprehender a los responsables, pero se negó a dar detalles.

“En la mañana, ya hizo una intervención la señora presidenta, y lo que dijo es que se están investigando, entonces, me quiero remitir a lo que ella dijo exactamente”, comentó a los medios de comunicación.

A la funcionaria federal se le preguntó si con este asesinato, de un funcionario de alto nivel, se prenden las alertas en el gobierno federal; dijo que no le corresponde hablar del tema porque ya no es la secretaria de Seguridad.

“Yo no vine hoy a declarar nada que tenga que ver con temas, con el tema de… lo que le quiero decir es que me quiero ceñir a lo que dijo la señora presidenta, hoy, por la mañana. Ya no soy la secretaria de Seguridad, ahora tengo que remitirme a las cosas que ustedes tienen que ver con la parte de la política interior, la seguridad… en la mañana hicieron una declaración”, dijo.

