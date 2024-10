El senador Manlio Fabio Beltrones confirmó su decisión de quedarse en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero se aparta de cualquier decisión que tome la dirigencia nacional que encabeza Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

En breve entrevista el legislador por Sonora insistió en que se separa de las decisiones que tome Moreno Cárdenas, con quien “no comparto puntos de vista, en específico el de la reelección. Creo que esto le hace un enorme daño al PRI”.

“Con precisión, yo estoy apartado de cualquier decisión que tome esta dirigencia con la que no comparto sus puntos de vista. Me quedo con el partido del sufragio efectivo y no reelección. Lo he dicho y lo repito: en una interpretación torcida de la ley, el Tribunal Electoral Federal, tres de sus magistrados, intentaron el volver a poner en condiciones de debilidad al PRI, y creo que es lo que menos le conviene”, advirtió.

El exgobernador de Sonora reconoció que el PRI en este momento vive momentos muy difíciles. “Es posible que ‘Alito’ Moreno se quede con el PRI, pero no tiene remedio”, concluyó.

