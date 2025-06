TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 5/2025 por la muerte de Adolfo Gómez Gómez, ocurrida hace 5 años dentro del centro de reinserción social (Cereso) 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la cual están procesados el exdirector del penal y el exalcalde identificados como Juan N y Fredy N, imputados por el delito de ejercicio ilegal del servicio público y del adecuado desarrollo de la función pública.

Ángeles Montejo, abogada de la Colectiva Ceresa, acompañada de otros integrantes de esa organización y de familiares de Gómez Gómez, informó en conferencia de prensa que la recomendación ya fue firmada y se espera que se notifique a la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), como autoridades involucradas y responsables en los hechos registrados en 2020.

La defensora destacó que es trascendental que se emita una recomendación de la CEDH, porque derivado de las investigaciones, las autoridades han estado también involucradas y son responsables.

La víctima fue detenido en 2020, imputado por el delito de trata de personas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Menciona la recomendación que hay autoridades que estuvieron involucradas y se reconoce la tortura, la muerte, la obligación y la responsabilidad de las autoridades en la muerte de Adolfo.

La recomendación, agregó Montejo, también emite diversas medidas para la reparación del daño que no sólo es económica, sino además incluye disculpas públicas y el reconocimiento de la inocencia de Adolfo, porque "era inocente cuando fue inculpado, por eso lo mataron dentro de la prisión".

La recomendación, resaltó, ya ha sido firmada por la CEDH, entregada a los familiares de la víctima y se espera que se notifique a la Fiscalía General del Estado, asimismo a la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Y aunque ese tipo de recomendaciones no son legalmente vinculantes, corresponderá a las autoridades señaladas acatarlas o no, aunque en caso de que no aceptaran procede un recurso de impugnación por la falta de reconocimiento de esa responsabilidad, explicó la abogada.

CEDH afirma que hay autoridades involucradas y reconoce la tortura en la muerte de Adolfo Gómez Gómez. Foto: Archivo

Enereida Gómez Sánchez, una de las hijas del extinto, aseguró que su padre fue asesinado dentro del centro penitenciario. "De hecho sí lo mataron en el Cereso 5, como mucho nos quiso engañar la Fiscalía que él se suicidó, pero eso no es cierto, la tortura, los golpes que él llevó, porque yo lo vi, porque recibí el cuerpo de mi padre el 27 de julio.

"Desde cuándo recibí el cuerpo a nadie de la familia quedamos, que sí lo aceptamos que se quitó la vida, por qué, porque los golpes y la tortura, todo en el cuello fue una marca fuerte morada, la costilla fue golpeada, la ceja, la cabeza, como una sandía cuando se parte", recordó.

"Nunca nos convenció lo que decía la Fiscalía que él se quitó la vida, eso no, fue matado. No descansaremos hasta que quede que fue un hecho que sí lo mataron. Estaremos conformes que sí hay un culpable", sostuvo la quejosa.

Adolfo Gómez Gómez, fue hallado sin vida en el Cereso 5 en San Cristóbal de las Casas. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Adolfo Gómez, de entonces 57 años, fue hallado sin vida en su celda el 27 de julio de 2020, después de que fue detenido a mediados de ese mes imputado del delito de trata de personas.

El arresto derivó de las investigaciones que realizaba la Fiscalía General del Estado para localizar al niño Dylan Esaú Gómez Pérez, quien había sido raptado en San Cristóbal de las Casas.

En aquel momento, la institución ministerial informó que según la carpeta de investigación, el 27 de julio Adolfo Gómez se hallaba interno en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, cuando fue encontrado muerto.

Precisó también que los imputados, el exdirector del penal y el exalcalde identificados como Juan N y Fredy N, respectivamente, fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente, derivado de la "omisión flagrante" en su deber de cuidado.

