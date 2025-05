Culiacán, Sinaloa.- Bajo un esquema de concesión, el proyecto de construcción de la carretera Topolobampo - Chihuahua podrá ser una realidad en el corto plazo, beneficiando de manera directa a los pobladores de Choix, El Fuerte y comunidades aledañas, dio a conocer este lunes el Gobernador Rubén Rocha Moya, durante su conferencia semanera.

En el marco de la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa el pasado fin de semana, se acordó gestionar el tramo pendiente de esta importante vía con carácter de concesión para obtener inversión de particulares, para lo cual, se buscará además un acercamiento con Maru Campos Galván, Gobernadora de Chihuahua.

"Está es una cosa que platiqué que es importante y que le insistí yo dos veces y le dije, solo necesito que me lo autorice, ya está autorizada, este es un mecanismo, se lo comento a Maru, Gobernadora amiga de Chihuahua, para ver si podemos conjuntar la opinión y en razón de eso, nos vemos con el Doctor Esteva, que es el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes", indicó.

Por otra parte, el mandatario estatal solicitó el apoyo a la Presidenta de la República para concretar la firma del convenio entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa Mexinol, relativo al suministro de gas natural, acuerdo que está en proceso de gestión.

Rocha Moya recordó que el tema ya fue abordado con la Directora General de CFE, sin embargo, hasta el momento no existe respuesta oficial al respecto, por lo que se acordó revisar el planteamiento a efecto de analizar la viabilidad.

"¿Cuánto tiempo será que hable yo con la Directora? Hace tres o cuatro meses y no he tenido la respuesta, una respuesta de si o no y ¿qué es lo que pasa? Bueno me dijo, lo que ocurre es que tenemos que ver cuáles son los proyectos que tenemos en la región y dependiendo de eso", afirmó.

Para finalizar, Rocha Moya puntualizó que esta es una inversión de alrededor de 2 mil 500 millones de dólares, señalando que esta empresa productora de metanol verde que se instalará en Topolobampo, será una de las más grandes del mundo.

