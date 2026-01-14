Más Información
Michoacán. - La colisión de al menos tres tráileres, vehículos particulares y una patrulla de la Secretaría de Marina dejó varias personas lesionadas, entre ellas, personal de la Semar, a la altura del kilómetro 181 de la Autopista de Occidente, México-Morelia.
Foto: Especial
A pesar de que se habla de un marino fallecido, todavía no han dado parte las autoridades.
Foto: Especial
Información en proceso...
