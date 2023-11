A 10 días de que el huracán Otis devastó Acapulco y Coyuca de Benítez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) actualizó la cifra de personas fallecidas a 47 y desaparecidas a 56.

Agregó que la Cancillería tiene seis solicitudes en proceso para localizar a extranjeros.

Previamente, en la conferencia mañanera, la directora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer datos de varias dependencias que brindan ayuda en la rehabilitación de Acapulco.

Indicó que 11 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicana atienden la fase de reconstrucción del puerto y Coyuca de Benítez.

“La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha distribuido 97 mil 805 despensas, 555 mil litros de agua, 145 mil raciones de comida a través de 13 comedores y cinco cocinas comunitarias; se han entregado 36 mil 470 kilos de tortillas a través de ocho tortilladoras”.

En tanto, la Secretaría de Marina “ha entregado 33 mil 243 despensas en Acapulco y Coyuca; el Hospital Naval ha brindado mil 37 consultas a la población”, mencionó.

Sobre el avance en el restablecimiento del servicio eléctrico, la funcionaria señaló que es “casi en su totalidad”, pero en las gráficas que mostró se observa para Acapulco un avance de 55%.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobierno federal prevé entregar un total de 3 millones de despensas para las 250 mil familias de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Explicó que durante tres meses se otorgará por semana una despensa de 24 productos a las familias damnificadas, además de que, como complemento, se le dará una caja de huevo a cada una.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal destacó que Nacional Financiera (Nafin) está apoyando con créditos a los empresarios de los más de 300 hoteles que resultaron afectados por el paso del huracán Otis.

“Se les ayuda a todos, pero se tiene que apoyar más a la gente pobre, a la gente más necesitada, que es la mayoría. Hay quienes perdieron su casa, perdieron sus muebles, no tienen estufas, no tienen refrigeradores, no tienen camas”.

López Obrador explicó que Nacional Financiera ha decidido entregar créditos sin intereses para pequeñas y medianas empresas, puesto que hay alrededor de 2 mil millones de pesos disponibles para entregar estos créditos.

“En el caso de los más de 300 hoteles, hay dos acciones que se han logrado hasta ahora (...): que las aseguradoras les entreguen lo más pronto posible 40% del estimado de daños que tienen los hoteles, [y] que no hay tanto trámite (...) para que reinicie la restructuración de los hoteles”, mencionó.