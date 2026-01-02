Umán, Yucatán.- La Policía de este municipio detuvo a tres jóvenes que lanzaron petardos a la casa de la directora del DIF Municipal, Paloma Montero Quintal.

De acuerdo con reportes oficiales, la agresión se registró cerca de la medianoche de ayer en un predio ubicado sobre la calle 16 entre 27 y 29, hasta donde arribó un grupo de sujetos a bordo de motocicletas.

Los individuos lanzaron petardos contra la fachada del inmueble, generando un fuerte estruendo que alertó a los vecinos de la zona.

Incluso, cámaras de videovigilancia de una casa cercana captaron el momento exacto del ataque, material que se convirtió en una pieza clave para identificar a los jóvenes.

Al momento del atentado, la funcionaria no se encontraba en el domicilio; únicamente estaba su padre, quien declaró haber escuchado una fuerte detonación.

Al salir para verificar lo ocurrido, los agresores ya se habían dado a la fuga con rumbo desconocido.

De inmediato reportó el ataque a la Policía Municipal, cuyos agentes activaron un operativo de búsqueda apoyado por el sistema de videovigilancia local.

Horas más tarde, los agentes lograron ubicar a los sospechosos en la calle 33 por 20 y 20A, del fraccionamiento Camino Real.

En el lugar fueron interceptados tres jóvenes de 18 años, identificados como Brian Emanuel C. X., Emir Alberto C. B. y Zinedin Aaron C. S., quienes se desplazaban en dos motocicletas.

Los atacantes fueron detenidos y trasladados a la comandancia municipal, donde quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Minutos después del ataque, Paloma Montero arribó a su domicilio para constatar los daños ocasionados.

Ante la gravedad de los hechos, la directora del DIF Municipal acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia correspondiente.

