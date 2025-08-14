Morelia.— El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) informó que continúan las acciones para el rescate y protección del pez blanco, especie endémica cuya población ha disminuido por la crisis ambiental que afectó al lago de Pátzcuaro.

Para este propósito siguen las labores de recuperación del lago, sus canales, manantiales y la siembra de miles de crías; además, se labora en un proceso para obtener su protección jurídica, a través de la denominación de Indicación Geográfica, explicó el mandatario.

Mencionó que continúan los trabajos para la recuperación del lago de Pátzcuaro, a través del Programa de Empleo Temporal, donde participan mil habitantes de las comunidades aledañas mediante acciones de limpieza, rehabilitación y conservación de manantiales y canales, construcción de presas de gavión y tareas de reforestación con la plantación de millones de árboles.

Se han retirado miles de toneladas de residuos sólidos de sus manantiales y canales, lo que ha generado también el descubrimiento de otros más. El caso más emblemático es la isla de Urandén, ubicada en Pátzcuaro, donde la rehabilitación de manantiales ha contribuido a fortalecer la producción de pez blanco.