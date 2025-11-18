Puebla, Puebla.- La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) se sumó a la campaña "Échale los Kilos, Donación de Arroz y Frijol 2025" para recaudar 15 toneladas de estos granos y apoyar a las familias poblanas en situación vulnerable que son asistidas por el Banco de Alimentos Cáritas.

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, convocó a los universitarios a donar kilos de arroz y frijol, para ser parte de este noble esfuerzo que realiza el Banco de Alimentos Cáritas Puebla, en beneficio de más de 160 mil personas que viven en condiciones de precariedad y son atendidas semanalmente.

“Conozco de cerca lo que hacen, ellos nos ponen un gran ejemplo, porque funcionan con las exigencias de administración, propias de una gran empresa, pero operada por voluntarios, algunos de ellos universitarios. Trabajan incansablemente para recibir sólo una sonrisa de aquellos que tienen la esperanza de recibir alimentos, en un ambiente muy digno”, expresó.

Los contenedores para depositar estos víveres están ubicados en la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en CU, en un horario de 9:00 a 17:00 horas y el apoyo se recibirá hasta el 17 de diciembre del presente año.

En su momento, Alexandra Ladrón de Guevara Patiño, gerente de Fortalecimiento y Alianzas del Banco de Alimentos Cáritas Puebla, agradeció a la rectora Cedillo Ramírez y a la universidad su compromiso social, que les permite contribuir a la formación integral de los alumnos, a través de la campaña “Échale los Kilos, Donación de Arroz y Frijol”, la cual también concientiza sobre el desperdicio de alimentos y la pobreza alimentaria en el estado de Puebla.

A la recaudación de los granos, estuvo presente Liliana Paola Gerala Bretón, patrono vocal de este organismo; y el maestro Jorge Avelino Solís, titular de la Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil de la BUAP, quien agradeció la presencia de los directores y directoras de las unidades académicas, para que a través de ellos se convoque a los universitarios a participar y alcanzar la meta de este año.

El Banco de Alimentos Cáritas Puebla recolecta, selecciona y distribuye alimento de empresas, centrales de abastos e invernaderos, que ya no son para comercializar, pero son cien por ciento comestibles, para brindarlo a las familias que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria.

rmlgv