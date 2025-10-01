Más Información

Culiacán.- Un ataque de hombres armados a una vivienda del , en la capital del estado, causó la muerte de tres hombres, dos de ellos fallecieron en el lugar de los hechos, el tercero murió en un hospital donde había sido ingresado con graves heridas.

Las autoridades federales y estatales que acudieron al lugar de los hechos encontraron muertos a Edwin Yoel “N” de 20 años y Edwin Ivan “N” de 22 años, en tanto que una tercera víctima José Yahir “N”, de 23 años, tuvo que ser auxiliado por paramédicos, los que los llevaron a un hospital.

Según el reporte, la noche del martes pasado, una vivienda ubicada en la privada Mora del fraccionamiento San Isidro, fue blanco de disparos con armas automáticas por varias personas que llegaron al lugar en vehículos privados.

Los vecinos del sector reportaron a las líneas de emergencia el ataque armado contra los ocupantes de una de las viviendas, pese a que las fuerzas federales y estatales desplegaron operativos de búsqueda de los presuntos responsables, estos no fueron localizados.

afcl/LL

