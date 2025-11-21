Temixco, Mor.- Un ataque armado ocurrido la mañana en el poblado de Acatlipa, distante 10 kilómetros de palacio de Gobierno, terminó con la muerte de un hombre y una mujer lesionada por disparos de arma de fuego.

Habitantes de la calle Emiliano Zapata reportaron a las autoridades detonaciones de ese poblado perteneciente al municipio de Temixco, sumido en una crisis de inseguridad por la lucha que libran los grupos del crimen organizado.

Cuando llegaron los policías encontraron a un hombre tendido sobre una motocicleta negra con permiso de circulación del Estado de Guerrero. La víctima que vestía sudadera rosa, pantalón negro y tenis blancos, presentaba varias heridas de bala que le provocaron la muerte en el lugar.

En la banqueta, los uniformados ubicaron también a una mujer herida de un disparo en el tobillo izquierdo. Paramédicos acudieron para brindarle atención y la trasladaron a un hospital cercano, mientras que confirmaron que el motociclista ya no tenía signos vitales.

Hasta el momento no ha sido aclarado si la mujer estaba relacionada con el fallecido o si resultó alcanzada por una bala perdida. La Fiscalía General del Estado acudió a realizar las diligencias y ordenar el levantamiento del cuerpo.

En abril pasado el encargado de despacio de la Policía Municipal, Christian Contreras Luna, acusó al alcalde de Temixco, Israel Piña Labra, de ordenar pactar con el crimen organizado y de proponer atentar contra la vida de una regidora y la síndico municipal. Los señalamientos del exjefe policiaco no ameritaron una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.

