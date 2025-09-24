Un nuevo ataque armado se registró la noche de este martes contra tres personas en el fraccionamiento Rivera de la ranchería Buenavista Río Nuevo, cuarta de Centro, en el que dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, perdieron la vida y otro más fue hospitalizado de gravedad.

De acuerdo con testigos, el joven que perdió la vida durante el ataque armado perpetrado por hombres en motocicletas, era estudiante de bachiller y tenía 17 años, mientras que la segunda víctima acababa de cumplir los 18 años.

Cabe señalar que el hecho generó una intensa movilización policíaca en la zona para dar con los responsables del ataque, sin que hasta el momento se haya dado a conocer detención alguna.

Asimismo, los elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y levantar los cadáveres.

afcl/LL