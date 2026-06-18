Culiacán. - En la avenida Miguel Alemán, de la colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Mazatlán, dos mujeres que viajaban en un vehìculo Versa de color gris de modelo reciente fueron atacadas a balazos. La conductora de la unidad falleció en el lugar de los hechos, en tanto que su acompañante fue hospitalizada.

Las fuerzas federales y estatales que patrullaban la zona fueron alertados sobre detonaciones de armas de fuego muy cerca de una tienda de autoservicio del puerto, por lo que al arribar al sitio, encontraron dos féminas dentro de un vehículo con impactos de bala en cristales y chasis.

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Personal de la Fiscalía General del Estado determinó que una de las mujeres no presentaba signos vitales y su acompañante, con lesiones de disparos fue trasladada con urgencia a un hospital de Mazatlán.

En los primeros peritajes levantados en el lugar del atentado, las autoridades judiciales no lograron establecer las identidades de ambas mujeres, una de ellas de 46 años y quien recibió el mayor número de disparos.

Vandalizan e incendian local en Culiacán

En la colonia Los Pinos, donde un día antes un hombre fue atacado a balazos y luego falleció en un hospital, un local comercial fue vandalizado e incendiado por personas desconocidas, por lo que los cuerpos de seguridad y el cuerpo de bomberos acudieron atender el siniestro.

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Sobre la avenida Pascual Orozco, una vivienda habilitada como un local comercial fue blanco de actos de violencia, fue allanado por personas desconocidas las cuales le prendieron fuego al negocio y luego se retiraron del lugar.

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Una llamada a las líneas de emergencia alertó a los policías municipales y al cuerpo de bomberos, los cuales llegaron al lugar y lograron controlar el siniestro, sin que se reportaran personas lesionadas en este hecho.

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Los elementos de la Policía Municipal que revisaron el local comercial detectaron que este fue abierto en forma violenta y se presume que hubo saqueo previo a que haya sido incendiado.