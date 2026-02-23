Más Información

Caos por “El Mencho” desata 252 bloqueos en 20 estados; 90% ya fueron desactivados, afirma el Gabinete de Seguridad

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Universidades ajustan modalidades de clases por violencia tras muerte de "El Mencho"; UNAM, UDG y UAEMéx aplican clases virtuales e híbridas

El capo con precio internacional; esta es la millonaria recompensa que ofrecía EU por "El Mencho", líder del CJNG

Violencia en Jalisco tras muerte de "El Mencho" deja 25 detenidos; saquean 69 tiendas Oxxo y dañan 18 sucursales del Banco del Bienestar

En el municipio de Navolato, Sinaloa, fueron asesinados los adolescentes Giovanni “N”, de 16 años, y Michael Emigdio “N”, de 17. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Benito Juárez, frente a la escuela Secundaria ETI 51, de la sindicatura de Villa Juárez, donde los dos menores, que viajaban en una motocicleta, fueron atacados a balazos. Mientras, cerca de la Pipima, fue localizado un joven muerto a tiros y envuelto en una cobija.

