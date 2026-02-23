En el municipio de Navolato, Sinaloa, fueron asesinados los adolescentes Giovanni “N”, de 16 años, y Michael Emigdio “N”, de 17. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Benito Juárez, frente a la escuela Secundaria ETI 51, de la sindicatura de Villa Juárez, donde los dos menores, que viajaban en una motocicleta, fueron atacados a balazos. Mientras, cerca de la Pipima, fue localizado un joven muerto a tiros y envuelto en una cobija.

