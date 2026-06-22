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TUXTLA GUTIÉRREZ,CHIS.- Abel N, de 68 años de edad y Sergio T, de 54 años, fueron asesinados a balazos cuando celebraban el día del padre en el municipio de Mapastepec, en el Istmo-Costa de Chiapas, reportaron fuentes de seguridad.
La agresión armada fue cometida la tarde del domingo en el rancho San Luis del poblado La Alianza. Las víctimas con sus familias llegaron de Tuxtla Gutiérrez.
Dos sujetos armados ingresaron al inmueble en una motocicleta y arrebataron las pertenencias de quienes estaban estaban en la reunión.
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Antes de huir, no obstante dispararon contra Abel N y de Sergio T, quienes murieron en el lugar.
Agentes policíacos, apoyados por militares se movilizaron al rancho San Luis, donde abrieron las investigaciones por robo a mano armada.
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Las autoridades no descartan otras líneas de investigación, como deudas comerciales o delincuencia organizada.
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Los cadáveres fueron llevados al servicio médico forense, mientras la Fiscalía General del Estado abrió la investigación por el homicidio de los dos hombres.
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El personal castrense y la policía desplegó un operativo de búsqueda de los pistoleros en la zona.
LL
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