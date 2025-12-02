Más Información

Juxtlahuaca.— Autoridades de la comunidad de Yosoyuxi Copala y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) informaron del asesinato de Cándido Santiago López, dirigente natural del pueblo triqui, derivado de varias horas de un ataque armado a la localidad.

Las familias de Yosoyuxi reportaron que desde la mañana del domingo comenzaron una serie de ataques con arma de fuego hacia la comunidad, en los que fue asesinado Cándido Santiago, de 60 años, quien acompañaba a la comunidad y a la organización a través de la diplomacia interna.

“Derivado del ataque armado ocurrido este día en la comunidad de Yosoyuxi Copala, nuestro compañero Cándido Santiago López, dirigente natural de Yosoyuxi Copala e integrante de nuestra dirigencia política comunitaria, perdió la vida a consecuencia de la violencia que desde hace años denunciamos”, subrayaron en un comunicado.

En esta situación, el MULTI señaló de manera directa a la familia Ortiz de Rastrojo Copala como los generadores de violencia en esta zona de Oaxaca, por lo que exigieron el esclarecimiento inmediato del asesinado del líder Cándido Santiago.

