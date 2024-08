Chilpancingo.- Julio Saligan, exregidor de Copala, excandidato a la alcaldía y abogado del alcalde suplente electo de Copala, Rogelio Lozano Pérez, fue asesinado a balazos la tarde del viernes en el municipio de Florencio Villarreal, en la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 5 de la tarde, Julio Saligan fue asesinado cuando viajaba en su vehículo en Cruz Grande, cabecera municipal de Florencio Villarreal.

Según el reporte, el cadáver de Julio Saligan quedó recostado en el asiento de piloto y tenían impactos de bala en el pecho, el hombre y la cara.

Julio Saligan había sido regidor en el ayuntamiento de Copala y en 2018 fue el candidato del partido Gallo Rojo a esa alcaldía.

El abogado formaba parte del equipo de Jesús Gonzáles Ríos, quien buscaba ser candidato del PVEM a la alcaldía de Copala.

A finales de junio del 2023, hombres armados se llevaron a González Ríos y estuvo desaparecido dos días. Al tercero, apareció en un camino rural en el municipio de Florencio Villarreal muerto. Su cadáver tenía señas de tortura.

Días después, la familia de González Ríos publicó en redes sociales un video.

En el video, González Ríos denunció que un mes atrás fue amenazado por la entonces alcaldesa de Copala, Guadalupe García Villalva, para que no compitiera por la alcaldía en 2024.

“Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados”, dijo González Ríos en un video que grabó y que dijo que se difundiera si algo le pasaba.

En el más reciente proceso, Candi Espinosa Ríos, hermana de González Ríos, se postuló como candidata del PVEM a la alcaldía de Copala, sin embargo renunció días antes de que iniciara por amenazas y porque ninguna autoridad le dio protección.

Sin embargo, el equipo de González Ríos apoyó al candidato a la alcaldía del partido local México Avanza; Salvador Villalva Flores, capitán de la Marina en retiro y primo de la alcaldesa con licencia Guadalupe Villalva.

Villalva Flores ganó la elección pero a las 3 de la mañana del 17 de junio, cuando pasaba por el poblado de San Pedro de las Playas, en Acapulco, sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, un grupo armado detuvo en autobús, uno de ellos se subió al vehículo, fue directamente al asiento donde viajaba el alcalde electo y le dispararon. Villalva Flores regresaba de la Ciudad de México.

De acuerdo a informes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepc), Villalva Flores desde la campaña era resguardado por soldados de la Guardia Nacional (GN).

El suplente de Villalva Flores, el también marino, Rogelio Lozano Pérez, aceptó asumir la presidencia de Copala.

Lozano Pérez, como alcalde electo, nombró a Julio Saligan como su asesor jurídico y futuro funcionario en su eventual administración.

jf/rmlgv