Culiacán.- En un nuevo esculque sorpresivo en dos módulos del centro de reclusión de Culiacán, el personal de la Policía Estatal Preventiva aseguró varias dosis de diversas sustancias que se presumen son drogas, 14 celulares, 12 cargadores para teléfonos móviles y diversos artículos prohibidos.

La nueva inspección se practicó en este centro penitenciario a solo dos días de que el grupo de Operaciones Especiales del Estado volvieron a realizar un nuevo esculque, en el que se encontraron 110 cartuchos útiles para los calibres de nueve milímetros y 40 milímetros, así como celulares y otros objetos.

En esta nueva revisión, elementos de las Bases de Operaciones Especiales del ejército y la Guardia Nacional dispusieron un operativo de reforzamiento de la seguridad externa del centro penitenciario de la capital del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en esta nueva revisión se encontraron 45 bolsas con yerba verde con características de marihuana, seis dosis de polvo blanco con características de la cocaína, una bolsa de plástico con características de la misma droga.

Lee también Trasladan a nueve reos de alta peligrosidad a Chiapas; refuerzan seguridad en operativo federal

También se aseguraron 14 celulares, 12 cargadores para estos equipos, 23 puntas, un radio, un reloj inteligente (Smartwatch), nueve memorias USB y 30 mil 301 pesos en billetes de diversas nominaciones.

Durante la revisión de hace dos días, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que se localizaron 69 cartuchos para armas calibre 40, 41 calibre nueve milímetros, dos teléfonos celulares, seis cargadores para teléfonos móviles, ocho puntas, una cámara inalámbrica y un cargador de radio.

Se informó que en todas las revisiones que se han efectuado en el centro penitenciario se han culminado sin incidentes y con estricto apego a los derechos de las personas que se encuentran privadas de su libertad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL