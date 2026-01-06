Un nuevo aseguramiento de 45 mil litros de hidrocarburo, ocurrido este 5 de enero, en las afueras de la ciudad de Villahermosa, reportó el Gabinete de Seguridad.

A decir de las autoridades, los elementos de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento luego que el conductor de un tractocamión acoplado a un tanque con 45 mil litros de hidrocarburo no logró comprobar su legal posesión.

Por otro lado, se dio a conocer que, en Tabasco efectivos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE), catearon un inmueble en el que fueron detenidos dos hombres, aunque no detallaron en qué municipio.

Durante el cateo se aseguraron dos armas largas, 13 cargadores, 390 cartuchos, tres artefactos explosivos improvisados y un equipo de radiocomunicación

