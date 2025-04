Oaxaca de Juárez.— Desde hace seis años, el artista plástico y arquitecto Raúl Prieto ha llevado el arte a las colonias y diversas comunidades del estado consideradas con alto grado de marginación o con elevada incidencia delictiva. Su objetivo es que pueda servir como un mecanismo de salud mental, para la prevención del delito y el rescate de espacios públicos.

Así ha pintado murales en espacios de diferentes comunidades, realizando talleres con grupos vulnerables y colaborando con diferentes autoridades municipales, a través de la Fundación Díaz Arias.

“Es llevar al arte a lugares donde no ha penetrado, es algo muy gratificante ya que nos llenamos de experiencias muy padres con toda la gente que llega ahí a pintar por primera vez. Hay quienes descubren que es algo que pueden hacer, hay quienes dicen: ‘No, yo no pinto’, y de repente encuentran que si tienen alguna habilidad y es parte de lo que profesamos”, indicó.

Desde hace seis años, el artista Raúl Prieto ha llevado el arte a colonias y comunidades del estado consideradas con alto grado de marginación. Fotos: de Juan Carlos Zavala

Raúl Prieto es originario de Oaxaca, pero con raíces en la Costa y sierra sur. Su familia paterna es de San Andrés Huaxpaltepec, comunidad del distrito de Jamiltepec en la región Costa, y la materna, de San Carlos Yautepec, en la sierra sur.

Esos orígenes son los que han influenciado su obra, en la cual pueden apreciarse diablos, rituales, flores, mujeres y otros elementos de la cultura oaxaqueña.

“No tengo algo que me rige en específico. Mi propio lenguaje lo utilizo para expresar en su totalidad todo lo que a mí me sucede, lo que quiero y lo que siento en ese momento (...) Mis raíces son de fuera, pero toda la vida he vivido en el valle. Entonces, para mí la importancia es saber abstraer todo lo que viene al valle, porque nos llega la cultura de todas las regiones y municipios”, manifestó.

No es alguien dedicado enteramente a la pintura, porque continúa con sus proyectos de arquitectura, profesión por la que optó al no contar con las oportunidades en su momento para estudiar arte. Esta carrera, sin embargo, la eligió como un camino para convertirse en un artista.

Al final de cuentas, explica, la arquitectura tiene como bases la proporción y el diseño, cualidades en las que encontró algunas ventajas para concebir las cosas de forma diferente y más estructurada.

El artista recuerda que en sus clases aprendió a imaginar en tres dimensiones, a conocer sobre los soportes, y de esta manera tener una visión más completa.

Actualmente, después de muchos años de ejercer su profesión, ha podido mezclar la arquitectura con el arte, en proyectos en donde interviene con estas dos facetas.

“No me arrepiento de no haber estudiado específicamente lo que yo quería, porque es algo que me ayudó a tener otra visión. Lo importante fue nunca dejar el objetivo que fue dedicarme a pintar (...). Afortunadamente me he topado con clientes que me permiten hacer ese tipo de intervenciones: ejecutar un proyecto como arquitecto e intervenirlo como artista”, señaló.

Para Raúl Prieto, llevar el arte a las colonias y comunidades con el objetivo de rescatar espacios públicos, impartir talleres y conferencias con diferentes sectores sociales vulnerables es sembrar, una semilla para el cultivo de la salud mental.

“Es para estar en un nivel de conciencia que te permita identificar cuando estás alterado, cuando estás tranquilo, es eso la semilla que sembramos y que cada quien lo puede hacer con el arte o el deporte. Yo elegí el arte y en específico la pintura, pero hay quienes pueden elegir cualquier otro tipo de actividad o disciplina y es hacerle saber a las personas que hay cosas que podemos hacer y que nos liberan, que nos dan mayor conciencia y que nos permiten estar tranquilos”, expresó.

La intervención de espacios o muros a través de la pintura también permite que las personas den cierto valor a esos lugares, que la misma comunidad los cuide porque se siente parte de ellos.

“Muchas veces, en los lugares donde intervenimos damos algún taller, donamos algunas clases y eso permite abrir el panorama para que otras personas puedan intentarlo. A mí, algo que me funcionó como un tema catártico, que sigue siendo hasta ahorita, es a lo que me dedico a través de una diversificación dentro del arte”, afirma.