Monterrey, 2 de marzo.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la coalición Fuerza y Corazón por México y su candidata Xóchitl Gálvez no le apuestan a una campaña del miedo, pues ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha implantado el miedo y el odio desde el Palacio Nacional.

Durante una visita a Nuevo León para respaldar al PAN ante una resolución del Tribunal Estatal Electoral, que declaró improcedente la alianza del blanquiazul con el PRI y el PRD para los comicios locales por supuesta extemporaniedad del aval nacional, el dirigente panista confió que en instancias superiores del TEPJF la coalición quedará firme pese a los intentos de Morena y MC.

Cortés Mendoza declaró que hay preocupación entre los partidos que apoyan a Gálvez "por la intervención del crimen organizado en el proceso electoral, pues a partir de los abrazos a los criminales México se encuentra como el país más violento que hubiéramos vivido".

Expresó que tanto criticó López Obrador los muertos de Calderón que hoy la historia hablara de los muertos que dejará su sexenio, y no sólo por el crimen sino "por el pésimo manejo de la pandemia de Covid-19".

El panista señaló que "tarde o temprano López Obrador va a tener que pagar por esos crímenes de Estado, por eso es que no se quiere quitar el fuero, como nosotros se lo propusimos, de manera retroactiva y que sus delitos no prescribieran, y tembló el Presidente, por eso no se aprobó" la propuesta.

Al hacer un balance del arranque de las campañas presidenciales, Marko Cortés dijo que en el frente opositor hay una gran alegría "y ya quedó evidenciado con mucha claridad que hay dos proyectos: el de la continuidad de la corrupción, dicho por la propia Sheinbaum, y el del cambio positivo para México, para que logremos vivir sin miedo".

Ante las críticas de que ha faltado acompañamiento de los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD a Xóchitl Gálvez, expresó que no quieren estar todos los días juntos, pues tienen que recorrer todo el país y acompañar a otros candidatos.

Respecto a la ventaja que hasta en proporción superior de 2 contra 1 le dan las encuestas a Claudia Sheinbaum frente a Xóchitl Galvez, el panista dijo, "ustedes saben que en esta guerra de encuestas el que paga manda, y nosotros apostamos a la encuesta final del 2 de junio y apostamos por una alta participación, si sale a votar más del 65%, esta elección se va a cerrar y la vamos a ganar".









