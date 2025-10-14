Ciudad Victoria.— Ante el posible desbordamiento del río Pánuco, autoridades de Tamaulipas hacían ayer recorridos para advertir a cientos de familias de cuatro colonias de los municipios de Tampico y Ciudad Madero, para que se mantengan en alerta en caso de evacuación.

“Viene una cresta del río Pánuco. Ya se está monitoreando a través de estaciones hidrométricas, hay unas en las adjuntas y, sí, viene ligeramente arriba de su máximo histórico, pero esperamos que con estas condiciones de clima ya no aumente su captación y que nos permita no tener problemas en las zonas bajas de Ciudad Madero y Tampico”, anunció este lunes el gobernador Américo Villarreal.

Señaló que en Tamaulipas sí hubo lluvias importantes, la mayoría de ellas concentradas en la zona conurbada del sur de la entidad, “pero ya con estos dos o tres días que pasamos sin esta circunstancia de lluvia han quedado solventadas”.

Sin embargo, ante el posible desbordamiento del río, el gobernador comentó que la población debe estar “atenta de las comunicaciones que se puedan dar a través de Protección Civil y sus autoridades para ver si hay necesidades en su momento de alguna evacuación”.

La colonia Pescadores, en Tampico, es una de las que se mantienen bajo advertencia; incluso sus habitantes ya se han acostumbrado a este tipo de riesgo, por ello, aquí se instaló un Centro de Mando, en la escuela Cedros de Líbano.

“Ya estamos listos, si la creciente sube mucho nos vamos a tener que salir”, expresó don Uriel Gómez, habitante del lugar desde hace más de 20 años.

El coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, explicó que son 800 familias de ambos municipios que serían evacuadas ante la crecida del río.

“Lo más importante es que esas personas están avisadas, en la colonia Morelos son 450 familias, en total estamos hablando de 800”, dijo.

De acuerdo con el último reporte, el nivel del río Pánuco llegó a siete metros, cuando la escala crítica es de 7.30 metros, por lo que faltaba muy poco para que se desbordara.

“Se espera que la cresta del río Pánuco llegue a Tamaulipas el miércoles o jueves, se están visitando a las colonias que están pegadas al río, tanto de Tampico como de Madero y, preventivamente se les está informando a las personas”, añadió.

Apoyo a Veracruz

Ante la situación crítica que se vive en otros estados, el gobernador informó que se estableció un puente aéreo con Veracruz, donde se entregaron 3 mil despensas de ayuda.

“Tuvimos comunicación con la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, y pudimos inmediatamente enviar el helicóptero de Protección Civil para transporte de medicinas, de médicos y también de llevar alimentos a las poblaciones que han quedado aisladas”, expresó.