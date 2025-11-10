Puebla, Puebla.- El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morrena) afirmó que la transformación de Puebla está en marcha y la mejor prueba de ello es, anunció, la rehabilitación de 22 importantes vialidades de la capital del estado que propiciarán que la llamada "Puebla de los Ángeles" sea una de las ciudades con mayor pavimento del país.

Los trabajos se realizarán con maquinaria que el gobierno del estado compró y los recursos económicos proceden de las gestiones que se han realizado con la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex); "en un año hemos gestionado para la rehabilitación vial, lo que se ocupa en dos sexenios", aseguró el mandatario estatal.

Además, cuando puso en marcha los trabajos de la reconstrucción de la avenida 24 sur, el gobernador Armenta Mier calificó de "un trabajo de pavimentación inédito" y estas acciones forman parte de la transformación en Puebla que inició la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estas son las calles y avenidas que serán rehabilitadas en Puebla

De acuerdo con el proyecto la rehabilitación de las avenidas y calles son:

Bulevar Atlixco Lateral de la Autopista Puebla-México Calle 10 Norte, Diagonal Defensores de la República Boulevard del Niño Poblano Calle Gran Avenida 24 Sur entre 35 Oriente y 26 oriente Avenida Nacional Calle 14 Sur Calle Jesús Reyes Heroles Avenida Circunvalación Prolongación Reforma Camino a la Resurrección Calle 7 Sur Boulevard Constituyentes Calle 7 Norte Calles de la periferia de la Laguna San Baltazar, 17 Norte Av. Ricardo Flores Magón Calle 9 Norte, 80 Poniente y 5 Norte 16 de septiembre Avenida 20 sur Calle Mariano Matamoros

Trabajos de rehabilitacion vial en Puebla / Foto: Especial

El mandatario Armenta Mier pidió a las familias que habitan la capital a no desesperar, ya que a su llegada al gobierno encontraron una ciudad destrozada. Por ello, expresó que no solo atienden vialidades estatales, también municipales que son de alta responsabilidad y circulación.

Asimismo, en el evento José Manuel Contreras Santos, secretario de Infraestructura, informó que la obra es equivalente a 233 calles de 50 metros, es decir 11.62 kilómetros. Señaló que con los Módulos de Pavimentación se intervendrán ambos sentidos de la vialidad que conecta de la 35 Oriente hasta el Periférico.

Lo que beneficiará de manera directa a 185 mil familias de las colonias: El Mirador, Alseseca, Los Pilares, Jardines de San Manuel, La Hacienda, La Margarita, Universidades, Tres Cruces, Lomas del Valle, San José Xilotzingo y Santa Clara, entre otras.

También en la vialidad, la Secretaría de Infraestructura ejecutará acciones de fresado en la carpeta asfáltica existente, en una superficie de 116 mil metros cuadrados, tendido y compactado de 6 mil 960 metros cúbicos de concreto asfáltico, renivelación de pozos de obras inducidas existentes y pintura de guarniciones, de raya central y lateral.

Y reiteró que la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier, cumplirá el compromiso de rehabilitar 5 mil calles en Puebla Capital, inversión histórica y un acto de responsabilidad y visión hacia el bienestar de las familias poblanas.

