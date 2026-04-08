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Pachuca.- Al incumplir con las medidas cautelares impuestas por un juez en contra de Ulises N., por el delito de posesión ilícita de hidrocarburo, elementos de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales de Interpol ejecutaron una orden de aprehensión en su contra, luego de ser entregado a autoridades mexicanas en el puente internacional Gateway.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, Ulises N. contaba con medidas cautelares por posesión de hidrocarburo; sin embargo, tras incumplirlas, se giraron dos órdenes de aprehensión en su contra.
Mediante trabajos de inteligencia, la Policía Federal Ministerial ubicó al imputado en un domicilio en Estados Unidos, por lo que el Ministerio Público solicitó la emisión de una ficha roja y una alerta migratoria ante Interpol.
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De esta manera, Ulises N. fue detenido, deportado y entregado a autoridades mexicanas en la zona limítrofe entre Brownsville, Texas, y Matamoros, Tamaulipas, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Federación.
Posteriormente, el detenido fue trasladado a Pachuca y presentado ante un juez, quien determinó modificar la medida cautelar por prisión preventiva justificada.
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JACL/cr
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