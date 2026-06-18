Oaxaca de Juárez.— La jornada para Gustavo Juárez, taxista en la zona metropolitana de Oaxaca, se complicó cuando tuvo que esperar más de una hora para cargar gasolina en el cambio de turno.

Con las condiciones actuales de la economía y la reducción de pasajeros, para Gustavo Juárez, taxista desde hace 30 años, perder el tiempo sólo para llenar el tanque de gasolina tiene un impacto fuerte en sus ingresos.

“A nosotros sí nos afecta porque vamos al día. Nosotros echamos gasolina en cada cambio de turno y pues sí nos desestabiliza bastante el que no haya gasolina”, explicó.

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No fue el único. Gustavo Juárez, taxista de 52 años de edad, explicó que por las manifestaciones, plantones y bloqueos carreteros de los últimos días un viaje que regularmente tarda de 15 a 20 minutos se realiza hasta en 45 minutos, con lo que se encarece el servicio y luego la gente no quiere pagar.

“La gente no paga lo que es. Desgraciadamente, la gente no tiene la culpa de lo que está pasando, además de que hay mucha competencia y la gasolina está muy cara. Por eso a veces preferimos hacer base a andar dando vueltas en la búsqueda de clientes”, expresó.

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El presidente de la Central de Asociaciones de Transportistas de la Capital del Estado de Oaxaca (CATCEO), Rodolfo Juan García Barranco, declaró que el desabasto de combustible en algunas estaciones de servicio los tomó de sorpresa y los afecta, porque su trabajo requiere del suministro diario de combustible.

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Reconoció que al final se trató más de una noticia que causó compras de pánico y saturó algunas estaciones de servicio, pero al final no tuvieron problemas para abastecerse de combustible, más allá de tener que esperar en las filas.

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El líder transportista solicitó a las autoridades estatales tomar medidas ante un posible desabasto de gasolina en Oaxaca, como ya ocurrió en años anteriores; recordó que la terminal de El Tule de Pemex no es la única que surte de combustible.

“Esperemos que no suceda el desabasto”, expresó.

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