Tijuana.— Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) investiga el presunto abuso sexual de niños de entre 2 y 3 años de edad por cuidadores de la guardería Las Abejitas en esta ciudad, la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a recibir la denuncia de las madres porque las víctimas aún no hablan y porque la revisión médica podía traumarlos.

Yaricsa, madre de una de las víctimas, dijo que detectó la agresión cuando su hijo de tres años tuvo un cambio repentino de carácter. Dejó de comer, se mantenía triste y comenzó con llantos cuando alguien tocaba su cuerpo, además no permitía que nadie desabrochara su pantalón.

Fue uno de los padres de otro niño, también de tres años, quien alertó a otras familias y reveló que días antes su hijo les reportó que uno de los cuidadores tocaba sus genitales. La familia interpuso una denuncia y en su relato, el menor detalló que una cuidadora les advertía que si se portaban mal los llevaría a “la cueva del monstruo para hacerles cosquillas”.

La cueva era la sala donde el cuidador, un joven de 18 años, los recibía y los tocaba.

Yaricsa se presentó en la oficina que atiende delitos sexuales de la Fiscalía General del Estado pero al explicar los hechos, la persona a cargo le respondió que la denuncia no procedía porque su hijo no hablaba. “Yo me puse a llorar porque me dejaron a mí y a mi niño solos ¿O sea que nadie va a defenderlo porque no habla?, me siento desesperada porque no sé qué hacer, quién va a proteger a mi hijo y a los otros niños porque hay más víctimas”, lamentó.

Cinthya es madre de una bebé de dos años, otra de las víctimas. Ella detectó la agresión cuando su mamá le llamó para decirle que su hija tenía dolor en su área genital, primero pensó que se trataba de una rozadura, pero al revisarla notó que estaba hinchada y enrojecida, de inmediato reportó el incidente a la guardería y pidió revisar las cámaras, pero no accedieron.

En una segunda ocasión cuando pidió revisar las imágenes de seguridad, la directora le respondió que tal vez la niña había sido agredida en su casa. Aunque Cinthya se presentó en la oficina de la fiscalía para presentar su denuncia, la persona encargada le advirtió que sería bajo su riesgo porque la revisión médica podía dejar un trauma a su hija.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), Jorge Ochoa, informó que abrió una investigación con relación al caso de presuntos abusos sexuales cometidos contra menores de edad en una guardería del IMSS. EL UNIVERSAL pidió una respuesta a personal del IMSS y de la FGE pero hasta el cierre de esta edición no hubo información.