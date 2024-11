Tras la nueva crisis de violencia en la que está metido Guerrero, la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y su padre, el senador Félix Salgado Macedonio, afirmaron que hay una “guerra sucia” en su contra para hacer verlos como “insensibles”.

En su intervención, Salgado Macedonio preguntó a los asistentes qué harían si fueran la gobernadora y un cantante los invitara a cantar. “Si ustedes fueran los gobernadores o las gobernadoras y el artista que generosamente lleva su canto al pueblo de Guerrero les invita a cantar, ¿ustedes qué harían?”, preguntó el senador.

Luego hizo una votación a mano alzada: “Levanten la mano los que cantarían con el artista”, dijo, y la mayoría de los asistentes la alzó. Y continuó: ¿A poco no cantarían? ¿Cómo se hubiera visto la gobernadora que dijera no?, se vería muy mal. Tuvo un gesto muy atinado. Yo les pregunto: ¿Canta bonito la gobernadora sí o no?” Y volvió a preguntar: “levante la mano quién dice que la gobernadora canta bonito”, de nuevo los asistentes volvieron a levantar la mano.

“¿En dónde está el mal? Saben dónde está el mal, ahí les va: no fue porque inauguró obras bonitas, saben por qué estuvo ahí, porque la invitó la presidenta municipal, es del PRI.

Ahí estuvo el presidente del PRI estatal, le dieron un recibimiento bonito, pero como fueron los del PRI, no faltó un resentido que comenzó con una campaña adversa contra la gobernadora.

No faltan quienes quieren empañar una acción bonita, hermosa ¿qué le decimos a Evelyn? No estás sola", dijo Salgado.

Por su parte, la gobernadora afirmó que personas “desde la oscuridad” están lanzando una campaña en su contra.

“Yo soy gobernadora, no cantante. Definitivamente la oposición, a quienes no les gustó que anduviera en Zihuatanejo, yo no fui de fiesta ni de paseo, fui a entregar obras de calidad. Yo tomé pura agua de coco, para que no digan que dieron otra cosa. (...) Quisieron hacer de ese hecho para decir que somos insensibles y le dieron con todo a la guerra sucia”, dijo.