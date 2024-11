Acribillan a ex alcalde de Ciudad del Maíz en SLP; no hay detenidos El hecho ocurrió cuando hombres armados abrieron fuego contra la camioneta donde viajaba el ex alcalde y otras dos personas que también perdieron la vida

Acribillan a ex alcalde de Ciudad del Maíz en San Luis Potosí, Juan Antonio Gómez Páramo. Foto: Especial