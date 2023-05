Monterrey.- Este miércoles será para Margarita Tolentino su tercer Día de las Madres sin sus hijos Manuel y Michael, que siempre la acompañaban para celebrar el 10 de Mayo con detalles o regalos. Pero todo cambió drásticamente en su vida desde el 22 de enero de 2021, cuando los jóvenes regresaban de Nuevo Laredo, Tamaulipas y desaparecieron, sin que las autoridades tengan pistas para localizarlos, lo que no impide que ella siga buscándolos, sin perder la esperanza de tenerlos nuevamente en casa.

Manuel de 29 años de edad, quien manejaba un vehículo con aplicación de Didi, pidió a su hermano Michael de 23 años, que lo acompañara a Nuevo Laredo, porque iba a transportar a Bruno Mejía, de 19 años, ahijado de su mamá, quien residía en Estados Unidos donde estudiaba y pasaría unas vacaciones en Monterrey.

Foto: Especial

Los hermanos Tolentino compartieron con su madre la ubicación en tiempo real, por eso Margarita sabe que a la altura del fraccionamiento a la salida de Nuevo Laredo, el vehículo en que viajaban se salió de la carretera y a partir de ahí se perdió la señal y nada se ha sabido de su paradero.

Hemos buscado noticias del vehículo en el que iban para ver si hay alguna pista “y desgraciadamente no hay resultados”. Nos dimos a la tarea de buscar colectivos, iniciamos “Todos somos uno” con el cual hemos logrado entablar comunicación con las autoridades, pero en cuestiones de avances no hay resultados; ha sido muy duro el camino”, comentó.

Al principio en Tamaulipas con el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, les cambiaban cada semana los MP (fiscales) y no había comunicación con dicho estado, sólo con Nuevo León cuando estaba El Bronco, fue de algún modo “nuestro padrino, que nos dio la patadita al colectivo” para que pudiéramos ir a juntas al vecino estado.

Ahora en Nuevo León por parte de Secretaría de Igualdad, el DIF, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, se ha dado respuesta para las familias, para niños chiquitos con despensas y servicios médicos.

Pero en relación a la búsqueda la situación es desesperante, pues hasta después de dos años y tres meses de la desaparición de los tres jóvenes, se consiguió la primera búsqueda en Nuevo Laredo, del 17 al 21 de abril de 2023, “pero fue un total fracaso”, señaló Margarita “Estuvimos gestionando todo esta tiempo esa salida, no la querían dar porque Nuevo Laredo “todo el tiempo está feo, que no se puede ir”, y hasta los de Derechos Humanos nos decían “es que nosotros también tenemos miedo”.

La búsqueda fracasó, expuso, porque no se organizaron las autoridades y por parte de Nuevo León hubo mucha falta de seguridad, “no nos llevaron siguiera a la guardarraya, siendo que nosotros cuando hacemos busqueda aquí en los alrededores de Monterrey siempre de Monterrey vamos con Guardia Nacional y Sedena, inclusive medios que nos han apoyado mucho en este camino”.

Citó entre las fallas que en la Fiscalía del Estado no sabían que tenían que dar folios a los ministeriales para llevar las armas”. “¿Cómo no van a saber?, se supone que no es un trabajo de ahorita, y debe haber una coordinación entre ambos estados”.

Señaló que la Fiscal Especializada en Delitos de Desaparición Forzada de Tamaulipas, Elizabeth Almanza, siempre dice “aquí no pasa nada”, y nunca les ha dado prioridad. ¿Acaso quiere que vayamos a quemar edificios como las feministas?”.

Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL

Pero contrario a la versión de Almanza de que “no pasa nada en dicho estado”, comentó que tan solo en el colectivo Todos somos uno, se agrupan más de cien familias que buscan a unas 150 personas desaparecidas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, de noviembre de 2020 a la fecha.

Durante esta búsqueda de abril, “el ambiente en Nuevo Laredo era muy pesado, en las plazas donde anduvimos volanteando, la gente tiene muchos desaparecidos y no habla por miedo”, dijo Tolentino y agregó que cuando repartían volantes pasaron unas camionetas con personas a bordo, con bocinas grandes, retando a la Sedena, burlándose, iban con celulares, tomando videos, señalandolos y con la música de narcocorridos a todo lo que daba, prácticamente retándolos porque ellos (los militares) estaban ahí parados”.

Agregó Margarita que pese a que hay un nuevo gobierno (Américo Villarreal) en Tamaulipas no han visto cambio alguno, pues hay una sola MP para más de cien casos de desaparecidos de Nuevo León; y sigue en la Fiscalía la misma gente que estaba cuando Cabeza de Vaca era gobernador, y ”ahora la fiscal Almanza que nunca tuvo empatía, ni siquiera se presenta a las juntas, ya no da la cara, ¿entonces qué hacemos?”.

Pues, se responde, vamos a seguir exigiendo apoyo a las autoridades de Nuevo León y Tamaulipas, queremos respuestas, que haya más fiscales y se realicen búsquedas “No nos importa agarrar una pala, pasar hambres, insolaciones, a sufrir desgaste emocional y físico, de todas las formas, porque no se llevan sólo a tu familiar, a toda la familia se llevan a un infierno”.

Dijo que muchas personas del colectivo tienen miedo, las han amenazado, ya no quieren dar entrevistas, ha habido a quienes hasta del mismo gobierno o los ministeriales de ambos estados los han amenazado.

Expuso que el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, “ya vino, supuestamente se llevó nuestras peticiones; pero no se ha vuelto a parar aquí, ni ha vuelto a tocar el tema, y el presidente Andrés Manuel “bota la bolita con los encargados de ese tema, mientras la señora Karla (Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas), igual, no da la cara, entonces ¿a quién le pedimos ayuda, tenemos que volver a cerrar calles, a volver a hacer alboroto a quemar edificios como las feministas para que nos atiendan?

Samuel nos recibió a fines de 2021 cuando vino el gobernador Cabeza de Vaca, nos prometió otra entrevista y hasta la fecha “se ha barrido, no nos ha vuelto a dar la cara”. dijo Margarita.

Tamaulipas está en una situación donde la Fiscalía se hace de la vista gorda porque ahí todas las autoridades que trabajan de manera legal tienen miedo, porque la delincuencia los sobrepasa.

Entonces “a quién le pedimos ayuda si hasta el presidente (Andrés Manuel López Obrador) les echa la bolita a los subordinados, y el gobernador de aquí (Samuel García) no nos ha vuelto a dar la cara.

Ahorita en la fiscalía de Tamaulipas duran seis meses para dar respuesta a una llamada telefónica, y para buscar un vehículo son puras gestorías y trámites, duran hasta un año para decirnos “no encontramos nada”.

Foto: Emilio Vasquez / EL UNIVERSAL

Al comentar cómo pasará este Día de las Madres, expresó: “Imagínese, ese día tenía a mis hijos en la casa, no trabajaban para estar conmigo; cumplo años en enero (el mes que desaparecieron), esas dos fechas estaban conmigo, si salían a trabajar regresaban temprano, o si no tenían algo qué hacer se quedaban en casa”.

Ahora, que mi esposo trabaja fuera, mis hijos no están, es muy duro levantarme todos los días y sentarme a la mesa a desayunar y comer sola.

A una hermana mía se le murió una hija de trece años, y me dijo una vez, yo sé lo que se siente, y le dije, disculpame, pero no es lo mismo, porque al momento que tú ves muerto a tu hijo, si falleció por enfermedad o si te lo mataron en un accidente de tránsito o en un incidente de violencia, pues tú tienes un cuerpo para recoger, lo estás viendo, recuperando, vas a tener un momento de dolor y un momento de resignación porque vas a saber dónde lo dejaste.

“Pero la angustia de vivir todos los días, de no saber qué es de ellos, qué les pasó, si están vivos, comen, los golpean, los maltratan, qué es lo que están haciendo con ellos es una angustia que traes en el corazón todo el tiempo, no es lo mismo perder a alguien que tú amas a que te lo desaparezcan”.

Reiteró, esto es una angustia y un dolor con los que vives constantemente, te enfermas y esas enfermedades te van desgastando, muchas veces tienes el miedo de que te vas a morir y no los vas a volver a ver.

Tu mente todo el tiempo está trabajando en lo peor del mundo: “¿qué les hicieron, los mataron, los destrozaron?, no sé, miles de cosas, o están por ahí amenazados, aunque tengas la idea o esperanza de que está vivo, la angustia te gana, al no saber qué es lo que pasa”.

Y sin embargo, dice, “nosotros tenemos esperanza de que mientras no los encontremos muertos, que no sepamos nada de ellos, vamos a hallarlos con bien”.

A raíz de esta tragedia cotidiana, comentó, “perdemos amistades, perdemos a la familia, porque les da miedo que a nosotras nos amenacen y a ellos les pueda pasar algo”

Las amistades se alejan porque piensan que estamos en peligro y ellos también, que si nos pasa algo a ellos los pueden relacionar. La familia, la sociedad, los amigos se van haciendo a un lado, hasta en esto se refleja, vas quedando como el apestado de la familia y de la sociedad, como si tuvieras una enfermedad contagiosa.

A ese grado es la soledad. Somos nuestros propios psicólogos, los que estamos en el Colectivo, sí nos mandan a terapia, pero eso de estar repitiendo lo mismo, las veces que te cambian una autoridad y empiezas de cero, es como restregarse una herida.

En estos dos años, pregúntame cuántas veces he repetido lo mismo, cómo me siento, cómo vivo, tengo dos años y tres meses buscándolos y han sido una eternidad, sigo repitiendo lo mismo y me duele muchísimo cada vez que lo repito.

No te quitan nada más a los hijos, te vas quedando sola, y te van quitando la vida, tienes que sobrellevar que nadie se acerque a tí para darte los buenos días, para darte el beso, ¿cómo estás mamá? ¡Buenas noches!, hacer proyectos con tus hijos, salir, viajar..

Todo se acaba y todavía mucha gente te juzga y te critica porque estás deprimida, ¿para qué te pones así? ¡Alivianate!. Perdón, si hasta ustedes mismos como amigos se alejaron, ya no vienen, ya no me procuran.

La sociedad no es empática hacia estas situaciones, me ha tocado volantear, nos ven y nos sacan la vuelta, o personas que agarran el volante, lo hacen bola y te lo tiran a los pies.

Creerán que ando haciendo esto por gusto, porque quiero verles la cara de reproche, levantarme a las cuatro de la mañana para preparar las cosas y salir a la calle a volantear, que a veces no tengo dinero ni para un lonche, para un agua, y así tenemos que salir para buscar hasta encontrarlos.







