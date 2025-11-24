Más Información

subió al escenario Sprite del con una carta de amor para México por ser uno de los países que la han apoyado desde el comienzo de su carrera con “Lisa”, canción que la posicionó en el ojo público.

Tras presentarse con un par de sus éxitos, la originaria de Puerto Rico tomó un momento para dirigir un mensaje de agradecimiento y cariño a todos lo que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez este domingo 23 de noviembre.

“¿Cómo estamos familia?, buena noches, está haciendo frío, pero ahorita entramos en calorcito, muchas gracias México por estar aquí, no saben lo que significa para mí cada vez que me presento, a este punto siento que ustedes me han visto crecer, vamos a pasarla hermoso hoy”, dijo.

La cantante puertorriqueña Young Miko en el Flow Fest 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Luego Miko arrasó con una seguidilla de temas de su nuevo disco “Do not disturbe” como “Meiomi” y “Likey Likey” que introdujo con una pregunta coqueta: "México ¿y si yo te digo que tú me gustas like Likey Likey?".

La cantante puertorriqueña siguió la noche con una de sus canciones más populares en plataformas de streaming, aunque no sin dedicar otro mensaje, esta vez a las mujeres mexicanas que siempre llegan temprano para verla.

“Gracias México por este día tan especial, siempre que vengo pa' ca veo a estas nenas lindas hasta enfrente, el problema es que me quedo pensando en ustedes y después no las vuelvo a ver y me quedo pensando si ustedes estarán pensando en mí”, dijo para después tocar “Offline”.

La cantante puertorriqueña Young Miko en el Flow Fest 2025. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Un concierto de Young Miko no sería lo mismo para sus admiradores sin que la boricua dé muestra de su talento bailando, lo que hizo al ritmo de “Colmillo”, con pasos que causaron más de un grito entre los fans.

Pese a su corta carrera, Miko ya tiene temas que son clásicos para sus fans, mismos que no podía dejar fuera de su show en el Flow Fest 2025 y que sirvieron para cerrar la noche como “ID”, “Culo” y “Fina”.

El amor de la intérprete de Puerto Rico por México se explica al ver que en todas sus presentaciones tiene una enorme convocatoria como el año pasado que también fue headliner del Flow Fest o sus conciertos individuales en recintos como el auditorio Black Berry de CDMX.

