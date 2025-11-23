Más Información

El segundo día del dejó claro que, aunque las grandes leyendas del reggaetón siguen dominando la escena, las nuevas generaciones vienen con todo.

Desde los artistas más nuevos, como Corina Smith, hasta los que ya han logrado la fama internacional como Omar Courtz se presentaron esta tarde en Autódromo Hermanos Rodríguez y quedaron impresionados por la calidez del público mexicano.

Smith, que fue uno de los actos abridores de este domingo, se presentó ante más de 50 mil personas, se tomó el tiempo de agradecer a los asistentes que se detuvieron a escuchar su música; mientras que, en otros escenarios, los representantes del reggaetón mexa, como Cachirula o Bellakath, se lucieron.

Cachirula y Loojah en el escenario del Flow Fest previo a su debut en el Coachella. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.
Cachirula y Loojah en el escenario del Flow Fest previo a su debut en el Coachella. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

Omar Courtz, el estandarte de la nueva generación de Puerto Rico

Ya más entrada la noche, llegó el momento de que Omar Courtz, uno de los estandarte de la nueva generación boricua, se adueñara del escenario principal.

Cuando puertorriqueño subió a la tarima, entre un juego de luces rosas, el grito del público no se hizo esperar, y a una sola voz comenzaron a cantar temas como “Luces de colores”.

“Me llamo Omar, vengo de Carolina y no sabía que en a México había par de bebecitas. Me gusta México, buen clima, comida, muchas bebecitas, aquí está mi musa”, dijo. 

Sin embargo, la energía se desbordó cuando comenzaron a sonar los primeros acordes de "Velda", tema en el que Courts comparte créditos con Bad Bunny.

Courtz agradeció al público mexicano por el recibimiento. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.
Courtz agradeció al público mexicano por el recibimiento. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL.

“¿Cuantos se sienten orgullosos de ser de aquí de México?, yo vengo a dar mi cien por ciento, ¿cuento con ustedes?, Vamo' a ver si es Velda”, agregó.

La noche aún es joven, y los fans lo sabes, aún faltan por presentarse figuras como J Balvin, Young Miko y otros más, pero, por ahora parece ser que la nueva ola de reggaetón domina la edición 2025 del Flow Fest.

