La actriz y conductora Yorgelis Delgado, recordada por formar parte del programa infantil "El Club de los Tigritos", permanece desaparecida bajo los escombros junto a su madre, Gladys, luego de los fuertes sismos que sacudieron diversas zonas de Venezuela el pasado 24 de junio.

De acuerdo con reportes difundidos por colegas y amigos de la artista, ambas quedaron atrapadas en el edificio Coral Beach, ubicado sobre la avenida La Coraleda, en La Guaira, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

La situación generó una amplia movilización en redes sociales, donde figuras del espectáculo venezolano han pedido apoyo urgente para acelerar las labores de rescate. Entre los primeros en hacer el llamado estuvo el cantante René Velazco, exintegrante de Salserín, quien solicitó el envío de maquinaria pesada para remover los escombros del inmueble.

Lee también OMS teme aparición de brotes de enfermedades tras terremotos en Venezuela; servicios de salud, bajo presión extrema, advierte

Al llamado también se sumaron las actrices Tyanny Santos, Milena Torres y Georgina Palacios, excompañeras de Delgado, quienes compartieron información sobre la ubicación del edificio y la situación de la actriz con la intención de atraer la atención de las autoridades y de los equipos de emergencia.

Después de varias horas de incertidumbre, la tarde del lunes surgió una noticia alentadora. A través de sus redes sociales, los artistas informaron que finalmente llegó maquinaria pesada al lugar del derrumbe y que los equipos de rescate comenzaron las maniobras para abrir paso entre los escombros y tratar de localizar a Yorgelis Delgado y a su madre.

[Publicidad]

Lee también Moisés, "el niño milagro" de Venezuela; su hermana murió tras guiar a los rescatistas hasta él

Ahora la petición es que acudan equipos de rescate, ya que la maquinaria está haciendo su trabajo.

Mientras continúan los trabajos en la zona, familiares, amigos y seguidores mantienen la esperanza de que ambas puedan ser encontradas con vida.

[Publicidad]

Miranda Mijares, hija de Yorgelis Delgado, lanzó este comunicado hace unos días, con la esperanza de encontrar a su madre.

Seis días después de los dos devastadores terremotos consecutivos en Venezuela, centenares de rescatistas de ese país y de otras naciones trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

Hasta ahora los sismos de 7,2 y 7,5 de magnitud han dejado al menos mil 719 muertos y más de 5 mil heridos. Más de 50 mil personas son buscadas por sus familiares.

¿Quién es Yorgelis Delgado?

Yorgelis Delgado es una de las figuras más recordadas de la televisión venezolana. Actriz, conductora y bailarina, alcanzó gran popularidad durante la década de los 90 y los primeros años del 2000, convirtiéndose en un rostro entrañable para toda una generación de niños y adolescentes.

[Publicidad]

Su carrera despegó como parte del exitoso programa infantil "El Club de los Tigritos", de Venevisión, donde conquistó al público gracias a su carisma, talento para el baile y presencia frente a las cámaras, consolidándose como una de las integrantes más queridas del elenco.

Yorgelis Delgado con su hija llamada Miranda Mijares. Instagram delgado_yorgelys

Posteriormente dio el salto a la ficción juvenil con las series "De sol a sol" (1996) y "Entre tú y yo" (1997), producciones vinculadas al fenómeno musical de Salserín. En esta última interpretó a Fabiana, uno de los personajes más recordados por los seguidores de la historia.

Además de su trabajo como actriz, Yorgelis Delgado se ha mantenido vigente en la pantalla chica como conductora de programas de entretenimiento dirigidos al público juvenil, entre ellos "Rugemanía" y "Atómico".

[Publicidad]

rad