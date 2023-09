Wendy Guevara se echa para atrás y explica por qué ya no actuará en telenovela

Desde antes de que Wendy Guevara se coronara como la ganadora de "La casa de los famosos México", ya tenía una agenda saturada de eventos, presentaciones pactadas con sus amigas Las Perdidas, y ahora, tras firmar exclusividad con Televisa se han sumado a la lista más proyectos, uno de ellos una sonada telenovela en la que según dijo, no participará de momento por falta de tiempo.

No hay fin de semana que Guevara tenga libre luego de que salió del reality, sólo se tomó unas breves vacaciones en la playa junto a su amigo Marlon y luego regresó para seguir grabando su reality que presentará por ViX, además de comerciales y preparar el show que ofreció hace unos días con éxito en el Teatro Metropólitan como parte de su gira Resulta y Resalta.

Wendy Guevara dice "no" a telenovela

Con la honestidad que la caracteriza, Wendy Guevara habló del complicado panorama laboral que tiene en estos momentos, por fortuna lleno de trabajo, por lo que siendo sincera, se le complica dedicarle tiempo a la grabación de la telenovela que tenía pactada con Juan Osorio, así lo explicó en un En Vivo, donde aclaró que no quiere quedarle mal al público que acude a verla junto a sus amigas Las Perdidas.

"No puedo dejar lo que me ha mantenido; no podemos más bien, nosotras Las Perdidas, dejar de hacer los shows que hacemos, de ir a un antro, a un teatro, porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho y que la gente nos lo ha agradecido y que les gusta", comentó.

Guevara reconoció el reto que implica actuar en una telenovela, reiteró su respeto a los actores de verdad y se sinceró al decir que por ahora no puede encerrarse a grabar y pausar sus presentaciones ya pactadas.

"Si yo me encierro en lo de la telenovela, yo me voy a encerrar tres meses, y estudiando; por eso mis respetos para los actores y actrices que son unos chingones porque se preparan mucho".

Wendy confesó que necesita tener tiempo para poder descansar y así poder rendir en sus presentaciones, y de acceder a hacer ahora la telenovela, no rendiría en ninguno de los dos proyectos: "Yo también tengo que tener mi espacio, ser yo, porque después toda cansada no voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas, cosas así, es lo que no quiero que vaya a pasar".

Finalmente, Wendy Guevara consideró que no es posible que los empresarios la esperen por tres meses, por lo que deberá cumplir con sus shows agendados; ayer mostró una hoja repleta de eventos como prueba de que lo que menos tiene ahora es tiempo.

"Las fechas yo ya las tengo pactadas, no creo que me quieran esperar tres meses los empresarios", consideró; el fin de semana pasado se presentó en Nuevo Laredo con un ingrediente más en su show junto a Las Perdidas, contó con la presencia de Nicola Porcella y Emilio Osorio.

Se sabe que la telenovela en la que iba a participar se llama "El amor no tiene receta" y va a ser protagonizada por Claudia Martín.