Museo de Antropología lamenta robo en el Louvre: “Es un acto que se debe condenar”

Graciela Iturbide, fotógrafa mexicana, asegura que no retrata la guerra ni la violencia por ser “muy frágil”

“Hemos fallado”, reconoce Francia ante robo del Louvre

La música de los jóvenes, desde Tijuana a Yucatán

“Lo mejor de México es la cultura, es lo máximo”: Elena Poniatowska

Muere Carla Stellweg, pionera de la curaduría independiente y defensora del arte latinoamericano

El conglomerado estadounidense informó este martes que evalúa una posible venta de la compañía, tras recibir muestras de interés por parte de otras empresas.

En un comunicado, el conglomerado indica que su Consejo de Administración inició "una revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor para los accionistas", en respuesta al interés que ha recibido de "múltiples partes" tanto por la totalidad de la empresa como por Warner Bros.

Así, el Consejo estudia una "amplia gama de opciones estratégicas" que incluyen seguir avanzando en la división de sus operaciones en dos compañías, que ya fue anunciada el pasado junio.

Estas dos entidades cotizarán por separado en bolsa; una estará enfocada en la plataforma HBO Max y la producción para cine, y la otra en la cadena de noticias CNN y varios canales televisivos.

Como parte de esta revisión de alternativas estratégicas, Warner Bros. Discovery también analiza la posibilidad de una estructura de separación "alternativa" que permitiría una fusión de Warner Bros, así como la escisión de Discovery Global a los accionistas.

David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, afirma en el comunicado que la compañía sigue dando "pasos importantes" para lograr el éxito de su negocio "en el cambiante panorama mediático actual".

Según la entidad, no hay una fecha límite ni un calendario definitivo para completar este proceso de revisión de la gama de estrategias a seguir.

Aunque la empresa no dio detalles de las compañías interesadas en su compra, el pasado septiembre The Wall Street Journal reveló que el conglomerado Paramount Skydance estudia comprar a su rival.

El rotativo indicó entonces que la puja no estaba definida pero sí respaldada por la fortuna del magnate Larry Ellison.

Además de Paramount, Comcast también ha expresado interés en adquirir Warner Bros. Discovery, según informa hoy The New York Times, que cita a fuentes familiarizadas con el asunto.

Tras conocerse la noticia, las acciones de subieron un 10 % en la bolsa de Wall Street. EFE

