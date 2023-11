Verónica Castro reaparece y habla por primera vez de la salud de Yolanda Andrade

De buen humor y en silla de ruedas fue captada Verónica Castro en el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí fue cuestionada sobre la noticia de que se convertirá nuevamente en abuela y sobre Yolanda Andrade, la conductora que asegura que vivió con "La Vero" un romance en el pasado.

La actriz de 71 años que vive en Acapulco, no se encontraba ahí mientras el Huracán “Otis” azotó el puerto, y a su llegada a la capital mexicana se mostró muy bromista sobre el próximo nacimiento de su nieto: “No (me ha dado la noticia), pero espero que me la dé pronto cuando aparezca la criatura”, bromeó sobre su hijo Cristian en entrevista con Despierta América.

Se dijo orgullosa por sus nietas Simoné y Rafaella, ambas hijas del cantante Cristian Castro, y quien próximamente se convertirá en papá por cuarta ocasión.

La protagonista de telenovelas como “Rosa salvaje” y “Los ricos también lloran” explicó que debido a las múltiples operaciones a las que se sometió en el pasado por un accidente cuando montó un elefante, debe usar silla de ruedas en ciertas ocasiones porque sus piernas se cansan, sin embargo enfatizó que se encuentra muy bien de salud y hasta presumió sus arrugas.

Verónica Castro rompe el silencio sobre Yolanda Andrade

Cuando Yolanda Andrade destapó el supuesto romance que tuvo con Verónica Castro en el pasado, el cual hasta culminó en boda, según aseguró la conductora, la actriz, quien fuera esposa de Manuel “El loco” Valdés, reaccionó muy molesta y negó contundentemente la versión de Andrade.

Lee también: Yolanda Andrade sufre agotamiento y fotofobia: batalla con su salud después de cada programa

Sin embargo, Yolanda lo sostiene y afirma que existen unas fotos que avalan sus dichos, y aunque desde que destapó este supuesto romance, los medios siempre la cuestionan sobre ello, en los último meses el tema del que ha hablado es sobre su delicado estado de salud que en abril la llevó a ser hospitalizada de urgencia.

Una fuerte hemorragia y un aneurisma la mantuvieron delicada de salud durante algunas semanas, ahora, aunque ya regresó a trabajar, continúa en proceso de recuperación, por lo que Verónica Castro fue cuestionada al respecto.

“¿Ya la perdonó?”, cuestionaron a la actriz, a lo que respondió:

“Yo no tengo nada que perdonar ni soy Dios para perdonar, la que tenga que pedir perdón pues que lo pida y nada más, yo no tengo nada que perdonar”.

Sobre si se sintió lastimada por las declaraciones de Yolanda, la madre de Cristian Castro aclaró:

“No lastimada, pero fueron como bromas en su mal momento y en su mal tiempo, pero está bien, las cosas hay que tomarlas de quien vienen, si ella es una bromista se toman de una persona bromista y ya”.

Vero Castro reconoció que sí estaba enterada sobre la crisis de salud que atravesó Yolanda Andrade: “Sí me dijeron, siempre bendiciones para todo el mundo”, expresó en tono amigable y tranquilo, muy distinto al que tuvo las últimas veces en la que se le cuestionó sobre ella.

La conductora de “Mala noche” dio mucho de qué hablar hace unos meses cuando en redes sociales publicó un mensaje sobre el karma y varios cibernautas consideraron que esto estaba dedicado para Andrade; además de que la propia Yolanda ha considerado la posibilidad de estar recibiendo brujería, y algunas personas en redes han señalado a Verónica Castro como la sospechosa de ello.





rad