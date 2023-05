El estado de salud de Yolanda Andrade ha tenido preocupados a sus fans y colegas, quienes han hecho cadenas de oración en las redes para pedir por su pronta recuperación, luego de que hace unos días fuera hospitalizada por un problema estomacal y por vomitar sangre; según cibernautas, Verónica Castro también se habría sumado a la ola de deseos para Yolanda, aunque no necesariamente buenos.

Andrade le dio un gran susto a sus fans cuando comenzó a vomitar sangre, estaba en su casa acompañada de su hermana Marilé, quien dijo en entrevista al programa "De primera mano", que por fortuna está descartada alguna enfermedad grave, y que los médicos seguían revisando qué es lo que había pasado con su hermana.

“Fueron varios factores que todavía están determinando los médicos esta conexión, todo empezó con el estómago, un sangrado tremendo, y vomitando también, al mismo tiempo era una situación en la cabeza, trae una situación entre el ojito, la parte posterior; era un cuadro que parecía que no tenía que ver, pero sí tiene que ver”, explicó Marilé.

Yolanda Andrade en el hospital. Foto: Instagram yolandaamor.





El viernes 28 de abril, cuando parecía que todo iba mejorando para la conductora de "Montse & Joe", volvió a poner en alerta a sus seguidores con un mensaje en el que dijo que no había tenido un buen día, pero que agradecía todas las muestras de apoyo que ha recibido; aunque no se conocen los detalles de su estado de salud, en la foto que compartió, se observa desmejorada y demacrada.

¿Verónica Castro manda mensaje a Yolanda Andrade?

Verónica Castro y Yolanda Andrade eran muy buenas amigas, Castro estuvo con Yolanda cuando la conductora vivió su momento de crisis con las drogas, aunque según Andrade, entre ellas no sólo hubo amistad, sino"un amor muy bonito" que las llevó a casarse en Ámsterdam; estas revelaciones de Yolanda, hace tres años, habrían terminado con la amistad entre ellas, pues la Vero negó esta versión.

"En el nombre de nuestra amistad, quiero que Verónica Castro me desmienta", retó Yolanda a la actriz de 70 años, quien le respondió a través de una entrevista en "Venga la Alegría": "Yo nunca me he casado, si no me casé con los padres de mis hijos, cómo me voy a casar con Yolanda, una cosa es que hagas broma, y te cases también en broma", dijo entonces, y aclaró que ella no fue con quien se casó Andrade, sino alguien más, pero ella no podía revelar el nombre.

Después de estos dimes y diretes, y ante la crisis de salud de Yolanda, Verónica Castro posteó en Twitter un video sobre el karma: "Quien riendo te la hace, llorando te la paga", publicación que muchos dedujeron que era dedicada para Andrade, pues fue hecha justo después de que la conductora informara que no la estaba pasando nada bien.

Verónica Castro lanza mensaje que cibernautas interpretaron que era para Yolanda Andrade.

Andrade respondió, sin mencionar noombres: "Ya salió el peine. Estoy mejor. Siento mucho darte la noticia. Y muchas gracias por los que pensaron en mi y sus buenos deseos".

Las críticas a la publicación de La Vero no se hicieron esperar, y usuarios lamentaron los deseos de la madre de Cristian Castro: "Pues desearle un mal a alguien que esta en la zozobra de una enfermedad dice mucho de la persona que lo desea . Y si tanto se cree en el karma debería de tener cuidado con sus palabras y acciones".