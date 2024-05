¿Karla Panini, malinterpretada por declaraciones acerca de su hijo?, esto dijo en la entrevista entera

Karla Panini, con la acostumbrada controversialidad con la que habla, causó el disgusto de las redes sociales cuando, en su podcast, indicó que le parecía un error haber tenido un hijo con su exesposo Óscar Burgos, pues las y los internautas consideraron que ese sentimiento era el sinónimo de que la comediante no siente amor por su primogénito, pues el clip que circuló sólo mostraba una parte de su entrevista, ¿qué más dijo de su hijo adolescente?

En 2008, Panini se convirtió en madre por primera vez cuando dio a luz a Gabriel que, en la actualidad, tiene 14 años.

Gabriel ha crecido junto a sus tres hermanas, Isabela -la hija que Karla tuvo con Américo Garza- y Isabela y Sara, las hijas que Garza tuvo con Karla Luna.

Karla Panini posa junto a Américo Garza y sus hijos: Santiago, Sara, Isabela y Victoria. Foto: Instagram

Y aunque sólo dos de ellas comparten la misma madre y el mismo padre, la conductora indicó que todos se ven como hermanos, indistintamente y sostienen una excelente relación.

Esto lo dio a conocer en un episodio de "Mal Influencers", el podcast donde habla de diversos temas. En esa ocasión, dedicó el programa al tema de los hijos, fue entonces cuando dijo públicamente que haber tenido un hijo con Óscar Burgos, con quien estuvo casada del 2008 al 2013, fue un error, debido a que no comparten las mismas creencias ni dinámicas de crianza.

"Tener un hijo es importante, pero también es importante con quién voy a tener un hijo y ahí sí la regué bastante, la primera vez...", dijo entre risas.

"Tienes que ver todo, sí te casas con la familia, aunque te divorcies de buenas, como quieras, lo vas a ver toda la vida, toda la vida vas a batallar con situaciones, con traumas de parte de los dos, cosas complejas que no permiten que tengas una buena relación por más que quieras, parte muy importante que te fijes con quién porque esa va a poder ser tu bendición o tu pesadilla, la verdad, tiene que ir conforme a tus ideales, en muchos aspectos, creo que tiene que ir caminando contigo, o en tu misma dirección de fe, de trabajo, de metas ", ahondó.

Este es el caso que dijo vivir con su ex, Óscar Burgos, pues aseguró que debido a la gran cantidad de diferencias que existen entre los dos, ha sido muy complicado compartir la crianza de Gabriel.

"Cada uno piensa totalmente lo distinto, somos totalmente el extremo de lo que quieras, por eso no terminó bien el matrimonio y decidimos separarnos", destacó.

En ese contexto, reiteró -pues dijo que ya lo había declarado con anterioridad- que fue una equivocación tener un hijo con el comediante.

"Yo, honestamente, nunca debí de haber tenido un hijo con Óscar, es la verdad, yo siempre lo digo, y abiertamente, no fue mi mejor decisión, no fue la mejor elección".

Esta última declaración se hizo viral, por medio de un clip de su podcast, el cual fue replicado en varios medios de comunicación, en que criticaron a la regiomontana por no haber aclarado que, pese a todo, amaba al hijo que tuvieron.

Sin embargo, a lo largo del desarrollo del podcast sí repara en el amor que siente por Santiago, pues expresó que se ha sentado a hablar con el adolescente de la situación.

"Está ahí mi hijo, gracias a Dios, doy muchas gracias a Dios por mi hijo, lo amo, es como mis cuatro hijos, es mi motor y lo que me ancla a esta vida, y mi hijo lo sabe y siempre se lo digo, él es una maravillosa bendición, pero sí creo que me equivoqué, Óscar también, finalmente por algo nos divorciamos", precisó.

Karla indicó que la mala relación con su ex surgió a raíz de algunos de los contenidos que Óscar comparte en sus redes sociales, pues considera que pueden afectar a su hijo al verlos, situación que la preocupa.

"Lidio con unas cosas que él hace en redes que a mí no me parecen, precisamente porque tengo un hijo con él y hay cosas que no están bien que las hagas por tus hijos, yo tampoco soy el mejor ejemplo a seguir, a lo mejor, pero trato todos los días de reinventarme y ser mejor persona".

También indicó que con Carolina Castro, la actual pareja de su ex, tiene una excelente relación y es ella quien funge de intermediaria entre los dos, cuando buscan resolver algún asunto relacionado con su hijo.

"Gracias a Dios tengo una relación muy bonita con Caro, con ella puedo hablar muchas cosas, con Óscar no tengo esa resolución de conflictos y problemas".

También señaló que el amor que siente por su hijo e hija, así como por las hijas de Américo, es igual para cada una y uno de ellos:

"Son muy diferentes, cada hijo es diferente, y a todos se les ama por igual, eso sí".

