Valentina Quiros tiene el minivestido ideal para la primavera

Desde que el cantante Santa Fe Klan se separó de la modelo e influencer Maya Nazor, mucho se ha dicho sobre la situación sentimental actual del artista. Sin embargo en las últimas semanas el nombre de Valentina Quiros no para de circular en las redes sociales.

Sin embargo el nombre de Valentina Quiros no es el único que está siendo relacionado al de Santa Fe Klan, ya que también se dice que el artista podría haber iniciado un romance con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz.

¿Quién es Valentina Quiros?

Valentina Quiros es una joven modelo e influencer que actualmente cosecha más de 145 mil seguidores en Instagram. A la joven le encanta subir contenido en sus redes sociales en los que acumula miles de seguidores. Ahí muestra su faceta en el baile y comparte tips de belleza.

"Ustedes tienen miedo a la gente INTENSA... yo le tengo miedo a la TIBIA. Esa que no sabe lo que quiere, o lo sabe pero no se la juega por eso. Que no arriesga. Que tiene miedo. Esa es la gente que puede hacer más daño... no quién haría todo por vos", escribió recientemente Valentina Quiros en sus historias de Instagram cuando la prensa comenzó a relacionar a Santa Fe Klan con Karely Ruiz.

Además la joven no para de compartir en sus historias de Instagram (y también en su feed) imágenes donde se la ve lucir conjuntos y vestidos muy sensuales.

Incluso luciendo un vestido con transparencias en colores naranja, amarillo y azul, Valentina Quiros se animó a filmar un video para la red social TikTok donde canta: “Tú sabes que naciste pa mi, tu eres mi gusto y mi flow. Lo mismo te pasa a ti cuando estas cerquita de mi”. ¿Se tratará de una indirecta para Santa Fe Klan o no?.