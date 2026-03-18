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regresó a México como parte de su “XTINA Live Tour“. Su concierto había generado gran expectativa entre sus fans quienes esperaron casi siete años para volver a verla; sin embargo, terminó por desilusionarlos.

La cantante estadounidense se presentó este pasado 17 de marzo en el Palacio de los Deportes, y pronto, lo que debió ser una noche inolvidable se convirtió en fuertes críticas. Y es que Christina no sólo arrancó con casi una hora de retraso, sino que ese mismo tiempo fue lo que duró el espectáculo.

En cuestión de minutos, los usuairos llenaron las redes con comentarios en los que expresaban su inconformidad pues consideraron que el show fue insuficiente, sobre todo si lo comparaban con el precio de los boletos.

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"Una hora de concierto, esperaba más", "Me sentí estafado, tardé más en llegar que lo que cantó", "Un show de una hora en el que canta 33 minutos. Penosísimo", "Imagínense pagar 5 mil pesos por ver a alguien cantar 50 minutos y sin ganas", "Mi hermoso Paul McCartney da conciertos de 3 horas con 83 años, Christina Aguilera tiene 45 años y pues…tiene salud", son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Otro momento que generó polémica ocurrió cuando la cantante quiso agradecer a los asistentes, pero en lugar de decir "México" pronunció “New Mexico", lo que fue interpretado por algunos como una falta de interés.

Christina Aguilera de visita en el Museo de Frida Kahlo

Tras la polémica presentación, Aguilera decidió extender su estancia en la capital mexicana para visitar algunos puntos turísticos, como la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán.

Las imágenes de su recorrido comenzaron a circular en redes sociales, además se reveló que estuvo alrededor de 65 minutos en el recinto.

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