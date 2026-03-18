La cantante estadounidense Christina Aguilera dio a sus fans mexicanos una viaje a la nostalgia, gracias al espectáculo que ofreció la noche de ayer en el Palacio de los Deportes, donde la apuesta fue sus éxitos musicales y su talento, más que el alarde de la tecnología.

A pesar de estar muy cerca el inicio de la primavera, la Ciudad de México tuvo un atardecer con lluvia, la cual no impidió que los seguidores de Aguilera llegarán poco a poco a este recinto, el cual lucía todavía con muchos huecos en sus butacas a la hora que el boleto marcaba el inicio del concierto, las 20 horas.

Está situación cambió una hora después, cuando a simple vista no había un espacio sin ocupar y la diva al fin dio inicio a su actuación. En el escenario no hubo una gran producción, una pared de plástico y tres pantallas gigantes fueron la escenografía principal, donde una banda de seis músicos comenzó el show con una rítmica introducción.

La estadounidense comenzó con fuerza su presentación, al elegir uno de sus éxitos más atrevidos, "Dirrty", con el cual reventó el Palacio de los Deportes desde el primer momento, ya que literalmente retumbó la música en cada rincón del lugar y puso de pie al público de inmediato.

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“¿Cuántos peleadores están está noche?”, fueron las primeras palabras de la cantante hacia la gente que emocionada gritaba a cada movimiento de su ídolo, quién lució está noche un sexy vestuario color lavanda, compuesto por un corsé, hot pants, botas altas y su rubia y larga cabellera suelta; y justo después de este momento cantó Figther mientras sus ocho bailarines danzaban a su alrededor.

“Quiero escuchar a mis queridos seguidores de México. Estoy emocionada de estar aquí. Saben, soy mitad irlandesa y mitad ecuatoriana, y hoy es el día de San Patricio, así que estamos celebrando un poco de todo. Quiero dedicar esta canción a todos los que me han acompañado a lo largo de los años, recuerdo que tenía 17 u 18 años cuando estrené mi primer álbum y desde entonces hemos estado juntos, así que vengan a celebrar conmigo. Ya sabes la letra: 'What a girl wants'”, expresó Aguilera ante la euforia de la gente.

Temas como "Bionic" y "Vanity" fueron interpretados por Christina, antes de que las canciones en español se dejarán escuchar. Santo y Falsas esperanzas pusieron a bailar a toda la gente, pero un momento de verdad emocionante fue cuando las aproximadamente 18 mil voces cantaron al unísono Pero me acuerdo de ti, mientras iluminaban el lugar con las lámparas de sus celulares, logrando que ella lanzar un beso al aire como agradecimiento a este detalle.

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“Me encanta el apoyo de mis fans, llevamos décadas haciendo esto, me hacen sentir muy bien y yo los quiero muchísimo”, expresó la cantante.

El momento del empoderamiento se dio, cuando ella envuelta en un abrigo negro, bajo sensualmente la escalinata central cantando "Ain’t no other man". Burlesque fue la palabra que apareció proyectada en la pantalla principal, dando paso a una larga introducción donde los tres coristas hicieron gala de su potencia vocal, para después dar la pauta para que Christina volviera a escena como toda una diva, con estola de plumas incluida, lista para cantar "Lady Marmalade".

Un himno al amor propio y la aceptación se dejó escuchar, cuando ella envuelta en una capa de seda y con el viento moviendo su cabello dijo

“Son unas sencillas palabas”, dijo la exchica Disney y comenzó con las primeras estrofas de Beautiful, y de nueva cuenta las luces de los celulares aparecieron desde todos los rincones del Palacio de los Deportes.

“Ahora es más importante que nunca, que vivan su vida con amor”, gritó la intérprete en medio de la fiesta que creó con el tema "Feel this moment", para después con copa en mano, cantar "Happy Birthday" a una de sus coristas, y posteriormente dio el cierre a su concierto con "Let there be love", dejando a sus fans con ganas de más, ya que fueron sólo 60 minutos de presentación.

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