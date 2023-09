Usher: Así fue el camino del cantante hasta el Super Bowl 2024

Esta tarde se reveló uno de los secretos mejores guardados del deporte y el espectáculo, el nombre del artista que protagonizará el medio tiempo del Super Bowl 2024 y cuando todos los rumores apuntaban a que sería uno de los artistas del momento, entre los que destacaban los nombres de Harry Styles o Taylor Swift, ahora se sabe que será Usher quien ocupará ese lugar.

Mediante un video que se publicó en las redes sociales, tanto del cantante como de la propia liga, se dio a conocer la noticia y de inmediato generó reacciones y grandes expectativas entre el público y los seguidores del también productor.

A pesar de el intérprete de "OMG" tiene una larga carrera, su popularidad ha descendido en los últimos años, pues fue durante la década de los 90 y los 2000 cuando vivió su mejor etapa, por lo que muchos se han comenzado a preguntar ¿quién es Usher?.









Usher Terrence Raymond IV, nombre real del artista, nació en Texas en octubre del 78 y es reconocido como cantante, compositor y uno de los grandes productores musicales.

Inició su carrera en 1994, cuando lanzó su primer disco el cual llevó su nombre, a pesar de que por las latas ventas consiguió obtener disco platino, no fue hasta el 2004 cuando realmente alcanzó la fama gracias al su álbum "Confessions", del cual se desprende "Yeah!" uno de sus sencillos más exitosos.

La canción logró colocarse durante 12 semanas como el primer lugar en la lista de Billboard 100 en el Hot R&B/Hip-Hop y vendió 1 millón de copias en la primera semana.

Pero este no es el único éxito en la carrera de Usher, "You Make me Wanna", "My Way", "Burn" y "My Boo", junto a Alicia Keys, forman parte de su repertorio. Además tiene grandes colaboraciones con artistas de la talla de Justin Bieber, Enrique Iglesias y hasta Romeo Santos.





Usher tiene una carrera exitosas y su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood. FOTO: AP





Entre los reconocimientos que ha recibido se encuentran 11 permios Billboard, tres Grammy, cuatro American Music Awards.

Pero su carrera no se limita a la música, Usher también ha participado en programas de televisión como "The Voice" y 11 películas.

El talento, su voz y su habilidad han sido comparadas con las del mismísimo "Rey del pop", Michael Jackson.

