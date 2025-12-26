Más Información

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Filarmónica de las Artes revive éxitos de los años 70

Una vuelta de tuerca, desde el teatro, a las historias de Navidad

Una vuelta de tuerca, desde el teatro, a las historias de Navidad

Pei, el arquitecto que se salió con la suya

Pei, el arquitecto que se salió con la suya

Vargas Llosa calificaba y anotaba sus miles de libros

Vargas Llosa calificaba y anotaba sus miles de libros

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Maria Marshall crea un espacio de meditación y tensión en el ExTeresa

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

Ellos son los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura

La temporada teatral más reciente en la que Lisset participó, la del musical Mamma Mía!, estuvo enmarcada por la presencia de cambios, duelos y una etapa de depresión.

Volver al teatro ahora, como parte del montaje de Un cuento de Navidad junto a Adal Ramones, representa para la actriz retomar ese lugar seguro, ese que no se movió cuando su vida estaba en medio de un remolino emocional.

“Pasaba el peor momento. Tenía una depresión profunda diagnosticada, problemas físicos, emocionales, duelos, casi se me muere mi mamá, perdí todo mi dinero. Y aun así, el teatro siempre estuvo conmigo. Diez meses después por fin pude disfrutar Mamma Mia!”, dice la actriz que ahora interpreta al Espíritu de la Navidad Presente.

Desde ahí espe conecta con Un cuento de Navidad, puesta que, asegura, no apela a la nostalgia, sino a una necesidad urgente de volver a hablar de familia, unión y valores.

“Las obras no te llegan igual en todos los momentos. Mamma Mia! me sostuvo cuando no podía disfrutar, y Un cuento de Navidad me encuentra ahora, cuando puedo vivir el presente y valorar la familia, la unión, cosas que hoy no son comunes”, explica la actriz.

Esta puesta le dio a Lisset la oportunidad de volver a bailar tap, algo que celebra como una forma de reconciliarse con su cuerpo al tiempo que enfática rechaza las críticas hacia las mujeres por los cambios físicos, la maternidad o la edad.

“Me duelen las articulaciones, me salen canas, hay arrugas nuevas, pero este personaje me enseña que hay que vivir el ahora, disfrutar el cuerpo, la escena y la música”, menciona la actriz que actuará en dicha obra hasta el 28 de diciembre en el Teatro Silvia Pinal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Le regaló su collar Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal “Se repite la historia”, dicen en redes. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Carlos Mejía / El Universal / Tiktok @angelaaguilar_

¿Le regaló su collar? Aseguran que violinista presume mismo collar que Nodal: “Se repite la historia”, dicen en redes

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con solo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan. Foto: AP

Meghan y Harry hacen despidos masivos y se quedan con sólo dos empleados: “quieren ahorrar dinero”, informan

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no. Foto: AP / AFP

Kate Middleton se enfrenta a Camila: la princesa quiere que Harry vuelva a la familia, pero la reina no

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece con pulsera médica: crece la preocupación por su salud. Foto: Montserrat Olivier IG / Yolanda Andrade IG

Yolanda Andrade confirma hospitalización y reaparece en redes: crece la preocupación por su salud

Intagram

La influencer Anastasia Karanikolaou presume bikini y figura de “infarto” en la piscina

[Publicidad]