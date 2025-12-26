La temporada teatral más reciente en la que Lisset participó, la del musical Mamma Mía!, estuvo enmarcada por la presencia de cambios, duelos y una etapa de depresión.

Volver al teatro ahora, como parte del montaje de Un cuento de Navidad junto a Adal Ramones, representa para la actriz retomar ese lugar seguro, ese que no se movió cuando su vida estaba en medio de un remolino emocional.

“Pasaba el peor momento. Tenía una depresión profunda diagnosticada, problemas físicos, emocionales, duelos, casi se me muere mi mamá, perdí todo mi dinero. Y aun así, el teatro siempre estuvo conmigo. Diez meses después por fin pude disfrutar Mamma Mia!”, dice la actriz que ahora interpreta al Espíritu de la Navidad Presente.

Desde ahí espe conecta con Un cuento de Navidad, puesta que, asegura, no apela a la nostalgia, sino a una necesidad urgente de volver a hablar de familia, unión y valores.

“Las obras no te llegan igual en todos los momentos. Mamma Mia! me sostuvo cuando no podía disfrutar, y Un cuento de Navidad me encuentra ahora, cuando puedo vivir el presente y valorar la familia, la unión, cosas que hoy no son comunes”, explica la actriz.

Esta puesta le dio a Lisset la oportunidad de volver a bailar tap, algo que celebra como una forma de reconciliarse con su cuerpo al tiempo que enfática rechaza las críticas hacia las mujeres por los cambios físicos, la maternidad o la edad.

“Me duelen las articulaciones, me salen canas, hay arrugas nuevas, pero este personaje me enseña que hay que vivir el ahora, disfrutar el cuerpo, la escena y la música”, menciona la actriz que actuará en dicha obra hasta el 28 de diciembre en el Teatro Silvia Pinal.