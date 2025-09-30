En pleno descanso vacacional en Dubái, Tyrese Gibson, actor reconocido por su papel de Roman Pearce en "Rápido y Furioso", se convirtió en noticia tras la muerte del perro de su vecino.

El actor es buscado por la policía en Atlanta, Georgia, en medio de una investigación por crueldad animal. Los Servicios de Animales del Condado de Fulton vincularon a uno de sus cuatro perros Cane Corso con el incidente, según WSBTV News.

La capitana Nicole Dwyer informó que el 18 de septiembre recibió una llamada del dueño de la mascota fallecida. El hombre había dejado salir a Henry, un Cavalier King Charles Spaniel de cinco años, en su patio protegido por una cerca; al regresar apenas unos minutos después, encontró al animal muerto, con heridas que parecían haber sido causadas por otro perro.

Lee también: Ángela Aguilar y Kenia Os, entre las famosas clientas de Miguel de la Mora, el estilista de Micky's Hair que fue asesinado

Las autoridades creen que Gibson permitía que sus canes deambularan libremente, y uno de ellos atacó al perro del vecino, Harrison Parker. Dwyer señaló: “Es negligencia de su parte como dueño de la casa y de los animales, dejándolos deambular libremente. Y ahora han matado a un animal inocente”.

Una semana antes del trágico suceso, se registraron cinco reportes adicionales sobre los perros de Gibson corriendo sueltos en la zona.

Las tensas vacaciones de Tyrese Gibson

Gibson aparentemente se encuentra en Dubái tomando un “descanso de salud mental” que podría durar hasta noviembre, según compartió en Instagram junto a imágenes con vista al océano.

Lee también: Sofía Castro explota contra la prensa tras sufrir momento abrumador: "Entre los empujones terminé en el suelo"

El 22 de septiembre declaró que entregaría sus perros a los Servicios de Animales, pero pidió tres o cuatro días más para decidir. Se le advirtió que de no entregarlos se emitiría una orden de registro, y al negarse, el departamento obtuvo tanto la orden para registrar su propiedad como la orden de arresto por crueldad animal. Cuando la policía llegó, Gibson no estaba en casa y los perros ya habían sido trasladados.