El actor estadounidense Dana Ashbrook, quien interpretó a Bobby Briggs en la serie de televisión Twin Peaks, recordó por qué la producción creada por David Lynch marcó un antes y un después en la forma de hacer televisión.

Este año la serie cumplió 35 años y, a pesar de ese tiempo, permanece en el gusto del público; ahora se encuentra en MUBI.

Cumplir 35 años no es poco. Ashbrook consideró que la serie sigue vigente gracias a la versatilidad de Lynch y al trabajo sólido del guionista Mark Frost. Recordó su participación en la película Fire walk with me, dirigida por Lynch, y señaló que aquella propuesta cambió la forma de hacer televisión.

“El éxito recae en que se juntaron Frost, quien es un escritor de televisión hábil, y Lynch, un asombroso vanguardista y cineasta, los dos crearon algún tipo de magia, en la que ambos creían, son increíbles”, aseguró Ashbrook.

“Era un estilo diferente de hacer televisión, parecía más cinematográfico y tenían música diferente y se parecía mucho más a una película que a la televisión que se hacía en ese momento. Tuvo un impacto en todos esos programas geniales que todos amamos y vemos hoy como Los Soprano o Breaking bad, realmente cambiaron algunas cosas”, agregó.

Sin duda, la magia de David Lynch contagió a todos los que lo conocieron, recordó Asbrook con un aire de melancolía, y lo que significó el realizador para él.

“Fue uno de los pocos directores en los que confié completamente, hasta el punto de hacer cualquier cosa por él”, afirmó el actor de cine, teatro y tv. “Su muerte fue como perder a algún miembro de tu familia”, recordó.

Ashbrook ha participado en filmes como Please baby please (Kramer, 2022) o en series como Dawson's Creek.

Los primeros años del californiano en Hollywood fueron lentos hasta que le llegó la proverbial llamada en la que le informaron que participaría en la serie de Lynch.

Aunque hasta ese momento no había tenido papeles destacables, Dana considera que su papel como Bobby Briggs marcó una diferencia significativa en su carrera.

“Fue uno de los primeros trabajos que tuve y uno de los más importantes cuando comenzaba con mi carrera, estoy agradecido por haber trabajado con alguien como David Lynch, a quien considero uno de los mejores cineastas que hayan existido”, recordó.

Ashbrook aseguró que no sabría si Bobby Briggs le haya enseñado algo, ya que en la serie “no era un guía espiritual, Bobby era temperamental, descuidado y temerario, pero supongo que si algo me enseñó es que tal vez puedas ser redimido de tus transgresiones”.